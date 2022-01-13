开通“微公交”、优化共享单车布点 洛阳多举措满足市民“接娃”需求

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳在城市区实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行措施，电动三轮车或低速电动四轮车不能上路行驶，老年人帮忙接送孩子上下学成问题，希望有关部门能考虑到实际情况出台配套措施予以解决。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳在城市区实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行措施，电动三轮车或低速电动四轮车不能上路行驶，老年人帮忙接送孩子上下学成问题，希望有关部门能考虑到实际情况出台配套措施予以解决。 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳在城市区实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行措施，给一些市民接送孩子上学造成不便，希望有关部门能考虑到实际情况出台配套措施予以解决。 对此，洛阳市公安局回复：为规范城市区道路交通秩序，积极预防交通事故，切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省道路交通安全条例》《洛阳市道路交通安全条例》等有关法律法规，经市政府同意，在城市区实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行措施。 在推出禁限行措施的同时，政府将在城市公交线路的规划和布局上采取针对性措施，通过“微公交”、“定制公交”、优化共享单车布点等方式满足群众出行需要。综合整治活动开展以来，我市已开通“微公交”线路16条，地铁接驳摆渡车线路2条，开通新线路3条。下一步，将根据市民实际需求，进一步织密城市区公交网，增加公交站点和班次，满足多元化出行需求。 >>>点击查看原文⑥