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百岁“人民艺术家”秦怡辞世 1984年曾随电影《雷雨》剧组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.10 08:32
秦怡(右)和李瑞林在洛阳合影

　　昨日上午，今年64岁的西工区居民李瑞林在手机上看到“人民艺术家”秦怡去世的消息后，眼含热泪，在朋友圈中写道：“东方美女！著名电影艺术家秦怡老师去世，享年100岁。秦怡老师一路走好！”同时还配发了几张照片，其中一张是1984年他与秦怡在洛阳的珍贵合影。这张拍摄于38年前的黑白照片，把李瑞林的思绪拉回初见秦怡的那一天……

　　作为当红影星，秦怡没有一点儿架子

　　1984年，作为首批应邀在牡丹花会期间来洛的电影剧组，上海电影制片厂《雷雨》剧组抵洛。同年4月13日，在片中饰演繁漪的顾永菲、饰演鲁侍萍的秦怡和饰演周萍的马晓伟，应邀参加该片在洛阳的首映式。

　　李瑞林就是在此时和秦怡相遇的。李瑞林回忆，那一年，26岁的他作为凌空俱乐部的一名美工师，与原市电影公司宣传科科长张金保等人负责《雷雨》剧组在洛的接待工作，“他们当时在洛阳四五天时间，整个剧组都住在现在的老友谊宾馆，在所有演员中，我对秦怡老师的印象最深刻”。

　　李瑞林对秦怡的第一印象是年轻。他说，当时无论是从身形气质，还是从说话谈吐，完全看不出秦怡已是一位64岁的老人。除年轻，李瑞林还对秦怡的文明涵养印象颇深，“作为当红影星，秦怡老师完全没有一点儿架子，无论和谁说话，语气都很温和”。

　　秦怡赞“洛阳观众热情且文明”

　　在那个少有影视明星来洛的年代，洛阳影迷对于《雷雨》剧组的到来很热情。

　　李瑞林说，当时所谓的电影首映式，其实就是在电影放映前请明星在现场与观众见面。秦怡因在《女篮五号》《青春之歌》《铁道游击队》等片中有着出色表演，名气很大，加之洛阳此前从未主办过类似活动，因此剧组来洛期间的5场电影票仅仅两三天就宣告售罄，“每场电影约发售1200张票，说一票难求一点儿都不夸张，很多没有买到票的观众等在电影院外迟迟不肯走，只为能看秦怡老师一眼”。

　　微笑、握手、合影……在李瑞林的记忆中，秦怡对洛阳影迷提出的要求几乎“有求必应”，她的专业与沉稳，令当时现场的不少工作人员啧啧赞叹。首映式过程中，现场数次掌声雷动，没有一个人吹口哨或想要冲到台上去，秦怡在离开洛阳前曾对李瑞林等人表示“洛阳观众热情且文明”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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