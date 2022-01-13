西工区一小区居民从2007年开始多次申请供热 但因种种原因至今未果

5日，西工区五女冢路宇龙花园一期的不少居民来电反映，宇龙花园一期一直没有通暖气，多年来，居民多次通过物业公司申请供热，可一直没有结果。去年，小区居民自发向市热力公司申请直供暖气，物业公司又不支持。

5日，西工区五女冢路宇龙花园一期的不少居民来电反映，宇龙花园一期一直没有通暖气，多年来，居民多次通过物业公司申请供热，可一直没有结果。去年，小区居民自发向市热力公司申请直供暖气，物业公司又不支持。

居民：我们申请暖气直供，物业公司不支持

宇龙花园一期一位居民说，宇龙花园小区分为三期，其中一期的9栋居民楼一直没有通暖气，二期、三期使用的是小区物业公司转供的暖气。

“从2007年开始，我们就多次向物业公司申请供热，但物业公司一直说我们申请人数不达标，所以我们一直没用上暖气。”6日，该居民告诉记者，近年，宇龙花园周边的其他几个小区逐渐都通了暖气，居民们的用暖意愿更加强烈。于是，2021年10月，小区一期一些居民自发组织其他居民签字，想直接向市热力公司申请供热。

“400多户居民中，有近300户居民签字同意，我们满心欢喜，想着马上就能用上暖气了，但物业公司不支持我们申请暖气直供，也不配合开展相关工作。”该小区一位居民说，“物业公司说，我们想用暖气可以，但是得用他们转供的。我们不愿意，申请供热的事儿因此又搁置了。”

物业公司：如果居民坚持使用直供暖气，不会阻拦

宇龙花园一期居民申请供热无果，症结在哪儿？6日，记者来到洛阳市宇龙物业有限公司了解情况。

宇龙物业有限公司相关负责人说，他们之所以认为小区一期不适合直供暖气，首先是因为小区一期居民为新换热站选的位置在小区红线以外，是小区临时占用的，那里不适合建换热站。其次，小区一期的变压器容量不够，不能满足新换热站使用。此外，小区二期、三期也有两栋楼未供热，一期居民在组织居民签字时，并未统计这两栋楼的居民。

“如果小区一期居民使用直供暖气，二期、三期居民使用转供暖气，不方便我们管理。”该负责人说，“我们建议居民使用转供暖气，是因为有现成的便利条件。小区二期、三期转供换热站在建设时，为一期供热预留有容量和接口，可以满足一期居民使用。”

同时，该负责人还说，如果小区一期居民坚持使用直供暖气，他们也不会阻拦。

相关部门：积极协调推动，满足居民用暖意愿

随后，记者又联系了市热力公司。

市热力公司工作人员说，宇龙花园一期的居民确实和他们联系过，表达了希望使用直供暖气的意愿，工作人员近期将去小区实地了解情况。

“我们的换热站建成后，使用的是供电公司专线。在我们供热的不少小区里，也存在部分楼直供、部分楼转供的情况。如果条件允许，我们可以为该小区一期居民和二期、三期那两栋未供热居民楼的居民都直供暖气。”该工作人员说，他们主要还得看小区建换热站的位置是否合适，以及同意集中供热居民人数比例是否符合要求。

金谷园街道办事处纱厂西路社区相关负责人说，他们将积极协调居民、物业公司和市热力公司，尽量形成一个合适的供热方案，满足居民们的用暖意愿。

小区物业好不好，居民最有发言权，《居民请上线》栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。更专业的物业，更宜居的小区，更美好的生活，需要你我共同努力。栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)