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明日8时至15时，洛阳伊滨区多条公交暂停运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.08 17:17

　　8日，记者从洛阳市公交集团获悉，为配合伊滨区全员核酸检测工作，9日8:00至15:00，80路、92路、93路、94路、97路、D97路、105路、112路、113路、寇店环线、伊滨环线、万安山专线等公交暂停运营。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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