周山大道部分公交线路恢复运营

昨日，记者从洛阳市公交集团获悉，周山大道部分公交线路恢复原线运营；92路、大数据专线线路调整。

昨日，记者从洛阳市公交集团获悉，周山大道部分公交线路恢复原线运营；92路、大数据专线线路调整。

因周山大道下穿开元大道工程地面道路区域施工完成，已具备车辆通行条件，31路、34路、39路、57路公交车恢复此路段运营。

因长夏门街(太康东路至开元大道段)封闭施工，自即日起至5月25日,途经此处的92路、大数据专线线路临时调整。

92路：从洛阳火车站发车，沿原线运营至长夏门街太康东路路口，改走太康东路、新伊大街至开元大道，之后恢复原线运营；回程线路与去程线路一致；暂时取消长夏门街太康路口南站、长夏门街开元大道口北站、开元大道长夏门街口站、开元大道新伊大街口站的停靠；增设太康东路新伊大街口西站、新伊大街政和路口北站、新伊大街开元大道口北站。

大数据专线：从新区第一公交停车场发车，沿原线运营至太康东路新伊大街街口，改走新伊大街、开元大道，之后恢复原线运营；回程线路与去程线路一致；暂时取消太康东路新伊大街口西站、长夏门街太康东路口南站、长夏门街开元大道口北站的停靠；增设新伊大街政和路口北站、开元大道新伊大街口站、开元大道长夏门街口站、新伊大街开元大道口北站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）