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徐衣显主持召开专题会议研究我市资本市场发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 09:11

徐衣显主持召开专题会议研究我市资本市场发展工作
深化改革激发活力促进资本健康发展
创新方式加强监管提升资本治理效能

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，学习习近平总书记在中共中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，研究我市资本市场发展工作。

　　徐衣显强调，一要提升认识、正确把握。各级各相关部门要深化对新的时代条件下各类资本及其作用的认识，坚持“两个毫不动摇”，把握“四个重大”“四个关系”，遵循发展规律，抢抓政策机遇，学好用活资本市场，有效规避各类风险，切实发挥资本在推动高质量发展中的关键作用。创新工作举措，推动资本市场健康发展。二要完善机制、有效对接。建立常态化交流对接机制，完善政银企合作、主办银行等制度，搭建金融交流平台、业务服务平台和工作推进平台，加强与国家、省相关部门、企业沟通对接，争取更多政策支持；大力发展市场化基金，培育本土企业上市倍增，引进优质上市企业入驻，促进产业、企业、金融深度融合、协同发力。三要深化改革、市场运作。坚持市场导向，突出质量效益，深化政府投融资体制改革，加快市属企业转型发展，着力提升自我造血功能，推动市属国有企业成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展的独立市场主体。发挥产业引导基金作用，完善重点领域资金池，创新设立过桥资金、科技贷、成长贷等，谋划包装一批优质项目，争取更多专项债券支持。四要政府引导、企业主体。突出政府引导性，完善激励政策，细化工作方案，加强企业上市辅导培育，推动资源、资产、资本、资金等要素向企业主责、主业集中。企业要主动发挥主体作用，积极开展股份制改革，完善现代法人治理结构，加快企业上市、提升综合竞争能力。五要加强监管、提高效能。围绕提升资本治理的针对性、科学性、有效性，设立“红绿灯”，强化事前引导、事中防范、事后监管，增强治理的预见性和敏捷度，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。

　　李新建、任丽君参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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