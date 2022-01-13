“艺术乡村 山水洛阳”摄影大赛在洛宁爱和小镇启幕

最美人间五月天，不负春光与时行。5月1日，由洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市民间文艺家协会、洛阳摄影家协会、中共洛宁县委宣传部、洛宁县文广旅局和洛阳三彩(国际)陶艺村联合承办的首届“艺术乡村 山水洛阳”摄影大赛在洛宁县罗岭乡爱和小镇拉开帷幕。

最美人间五月天，不负春光与时行。5月1日，由洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳市民间文艺家协会、洛阳摄影家协会、中共洛宁县委宣传部、洛宁县文广旅局和洛阳三彩(国际)陶艺村联合承办的首届“艺术乡村 山水洛阳”摄影大赛在洛宁县罗岭乡爱和小镇拉开帷幕。

此次赛事紧跟“美育中国”计划，旨在描绘洛阳乡村之美，以“乡村生态、乡村生产、乡村生活”主题为创作方向，结合河洛文化、牡丹文化为题材，讴歌洛阳美丽家园，赞美新时代新风尚，进一步展现多彩洛宁“果”然不同的魅力风采，以及洛阳人文、自然、陶瓷、艺术与河洛文化，发现乡村之美。

据主办方有关负责人介绍，此次摄影大赛作品征集时间为5月1日至9月1日，设1名特等奖、3名金奖、6名银奖、10名铜奖、80名优秀奖。届时，爱和小镇将拿出价值16.6万元的三彩艺陶瓷作品作为奖品。

洛宁山清水秀、风光旖旎，生态环境十分良好，被授予“国家生态文明建设示范区”，4A景区神灵寨、3A景区爱和小镇、全宝山森林公园、故县西子湖等自然生态景观风光宜人。爱和小镇位于洛宁县罗岭乡前河村，又名洛阳三彩国际陶艺村，由国际陶瓷艺术大师郭爱和倾情打造，占地面积约3000亩，经过艺术雕琢的山村，仍保留着醇厚的天然趣味，山间芳树遍植，传统民房、窑洞点缀其间，以陶缸为原料的创意作品随处可见，每年吸引数十万人前来观光，是洛宁文旅融合发展的一个亮点。