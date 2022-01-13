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全村参加！孟津区南石山村举行唐三彩工匠技能大赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.30 11:12
132号作品北魏彩陶马

　　“132号作品，84.5分，第一名；92号作品，84.3分，第二名……”29日上午，随着主持人宣读比赛结果，洛阳市孟津区南石山首届唐三彩工匠技能大赛前13名、总计16件获奖作品花落各家。

　　记者在现场获悉，132号作品为北魏彩陶马，造型优美，自然生动，做工细腻，一改魏晋南北朝时期三彩作品笨拙古朴的风格，得到评委的一致认可。

张毅鹏文创唐三彩作品《三彩石窟》

　　1987年出生的张毅鹏，是洛阳张家彩窑的“少掌门”，此次参赛，他拿出了文创唐三彩作品《三彩石窟》，一举获奖。从2015年开始，他致力于唐三彩作品当代艺术的创造，即运用传统唐三彩烧制技艺，结合新型材料，做出富于当下人文色彩的艺术作品。

　　洛阳市孟津区朝阳镇南石山村是一个唐三彩生产专业村，全村460户1600人，三彩企业68家，从业人员2000余人，年产值3.5亿元。2021年荣获全国“一村一品”示范村、“全国乡村特色产业亿元村”称号。

评委观摩参赛作品，认真打分

　　中国·南石山唐三彩协会会长闫迎晓介绍，此次比赛，全村68家三彩企业和70多名个人参加，参赛作品134件，包括传统唐三彩、新工艺唐三彩、彩陶、平面唐三彩和文创唐三彩等类别。

　　“评选标准主要看作品的艺术价值，从设计理念、雕塑、制作、釉色和烧制工艺等方面进行打分。”闫迎晓说，通过举办首届唐三彩工匠技能大赛，擦亮洛阳唐三彩名片。同时以比赛鼓励唐三彩作品创新，提升制作技艺，引导唐三彩产业做大做强，助力推进乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 王艳杰 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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