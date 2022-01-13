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孟津区中油社区有一支“初心志愿者服务队” 帮老人解决实际问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 09:54
马玉林(左)和邹匡照在看从前的照片

　　独居老人碰上难事咋解决？老人生病不能外出咋理发……在孟津区康乐街道办事处中油社区，有一支“初心志愿者服务队”，队员平均年龄约60岁。服务队成立12年来，一直坚持以老助老的初衷，义务帮扶社区内的老人。

　　需要帮助的老人住在哪儿，他记得一清二楚

　　79岁的马玉林是服务队第一批志愿者中的一个，21日一大早，他像往常一样在社区里转悠。

　　“马师傅，早啊！”在B16号楼附近，一楼的一名老人隔着玻璃向马玉林问好。老人叫李竹英，今年75岁，因病行动不便，十几年来，她家里有东西需要维修等，都是靠马玉林。“每天我都到她家楼下转转，她有事了会告诉我。”得知李竹英当天安好，马玉林继续转悠。

　　走到小八栋7号楼一户人家门口，马玉林轻轻敲门说：“邹师傅，我来了。”过了许久，门内传来了脚步声。“在家呢，没事儿。”马玉林舒展眉头，笑了起来。

　　老人叫邹匡照，今年90岁，常年独居，他家的桌上摆着一张他和马玉林的合照。“这是当年为了给我治病，马师傅帮我去挖茅草根时候拍的，你看我俩笑得多开心。”邹匡照从腰间掏出导尿管说，“这个挂尿袋的钩子也是马师傅帮我做的，平时他还总来我家打扫卫生，真是个大好人。”

　　就这样在小区里走了一圈，哪个老人需要帮助、住在哪儿，马玉林记得一清二楚，路上别人见了他都亲切地喊“马师傅”。

　　这些年，马玉林帮助过的老人已多得数不过来，他说：“看到这些老人就像看到家人一样，帮助他们很快乐。”

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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