3259户13793人！前坪水库移民安置工作通过市级初验【视频】

暮春时节，一派生机盎然。大露台、落地窗、小院子……29日，记者走进汝阳县柏树乡华沟村，一片崭新的三层小楼格外引人注目，家家户户的小院里或种菜，或栽花，十分惬意。这里就是前坪水库移民安置点之一的华沟安置点。

暮春时节，一派生机盎然。大露台、落地窗、小院子……29日，记者走进汝阳县柏树乡华沟村，一片崭新的三层小楼格外引人注目，家家户户的小院里或种菜，或栽花，十分惬意。这里就是前坪水库移民安置点之一的华沟安置点。

“你看我们这农家小院，美不美？”华沟安置点的村民宋延丽现在的家共三层楼，总面积约290平方米，一楼有小院，三楼有露台，每层一间厕所，出门走几分钟就有学校和医院。她话锋一转：“从前，俺们住的地方可没这么舒服。”

前坪水库移民安置点之一的华沟安置点

此前，宋延丽一家七口住在柏树乡杨沟村，那时住的是平房，面积也只有160多平方米，“家里用的是旱厕，门前是土路，孩子们上学还要翻座山，干啥都不方便”。

宋延丽居住环境的改善缘于前坪水库的修建。2015年，国家重点水利工程前坪水库正式动工，移民工作旋即展开，涉及汝阳、嵩县两个县、5个乡镇、20个行政村，其中就包括杨沟村171户。

搬迁到哪儿、居住条件咋样……面对群众最关心的实际问题，汝阳县、嵩县按照“县级领导包村、科级领导包组、县乡干部包户”的分包责任制要求，广大党员干部进村入户宣传移民政策，解决移民困难，帮助移民搬迁，谋划未来发展。