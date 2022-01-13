5月1日起，洛阳核酸检测费用再降价！

29日，记者从市医疗保障局获悉，洛阳新冠病毒核酸检测项目价格再次下调！单人单检项目价格调整至24元/人次，混合检测项目价格调整至4元/人次，5月1日起正式执行。

29日，记者从市医疗保障局获悉，洛阳新冠病毒核酸检测项目价格再次下调！单人单检项目价格调整至24元/人次，混合检测项目价格调整至4元/人次，5月1日起正式执行。

市医保局相关负责人介绍，此次调整后，新型冠状病毒核酸检测(标本单采)项目价格降低至14元/人次(不含核酸检测扩增试剂)，新型冠状病毒核酸检测(标本混采)项目价格降低至4元/人次(含相关试剂及耗材)。

“简单来说，加上试剂费用，单检最高限价从之前的每人次28元降至每人次24元，混检从每人次8元降至每人次4元。”该负责人介绍，这是2020年以来，我市第5次下调核酸检测费用，方便群众开展检测筛查的同时，也进一步减轻群众防疫负担。

此次调整再次明确，公立医疗机构和疾控机构开展新冠病毒核酸检测服务，应同时提供单人单检和多人混检两种服务选项，在符合疫情防控规定的前提下，允许“愿检尽检”的群众自愿选择。此外，公立医疗机构和疾控机构应切实规范收费行为，不得以加急服务等名义提高新冠病毒核酸检测服务价格；上门检测的，不得收取出诊费。

对于非公立医疗机构，以及医学检验实验室等第三方检测机构提供新冠病毒核酸检测服务，定价应当遵循“公平、合法和诚实守信”的原则，体现保本微利、质价相符，加强价格自律。倡导参照当地公立医疗机构新冠病毒核酸检测价格。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄从魁 郭伟朋）