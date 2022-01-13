沉浸式宫廷文旅项目为“五一”出游提供更多选择

刚刚，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，隋唐洛阳城“国风隋唐·奇趣潮玩节”活动正在进行，将于5月4日结束。“五一”假期有游玩计划的市民，快来看看其中有没有您感兴趣的活动，为这个“五一”预备多一些的欢乐选择吧！

刚刚，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，隋唐洛阳城“国风隋唐·奇趣潮玩节”活动正在进行，将于5月4日结束。“五一”假期有游玩计划的市民，快来看看其中有没有您感兴趣的活动，为这个“五一”预备多一些的欢乐选择吧！

据悉，该活动包含五大主题活动，分别为“奇趣——宫里露营节”“奇遇——宫里戏剧节”“奇妙——宫里剧本杀”“奇特——宫里挑战赛”和“奇珍——宫里艺术展”。

(一)奇趣——宫里露营节(4月30日至5月4日)

露营节将围绕“宫里露营地、园林音乐会、户外春日宴、隋唐研学区、国风未来秀、星空放映室”等六大主题板块，实现“露营+”经济，以“宫里露营”为噱头，将研学、演艺、商业、住宿等内容重组整合，推出精品。

(二)奇遇——宫里戏剧节(4月30日至5月4日)

以“全员沉浸式”体验及185场沉浸式互动演出(每天37场)让游客畅游隋唐洛阳城，品味历史，身临盛唐。

(三)奇妙——宫里剧本杀(4月30日至5月4日)

景区推出研学产品“万国来朝”历史少儿剧本杀，该内容面向中小学生，以“剧本杀”的沉浸式带入方式，融合诗词歌赋知识，让参与者以第一视角去经历诗人的生平事迹，开创“教育+剧本杀”的核心卖点，盘活研学市场，丰富景区收入结构。

(四)奇特——宫里挑战赛

景区紧扣热点话题，以全网爆火的“刘畊宏健身操”为核心，通过“线上+线下”形式开展。线上活动于4月28日开始，至5月15日结束，以官方账号发布的古装跳操视频为范例掀起话题，邀请网友原创视频，最终根据火爆程度评选排名。

线下活动在4月30日至5月4日期间举办，每天晚上18点30在明堂进行“宫里的刘耕宏女孩”快闪活动，并邀请游客发起挑战，激发游客的参与度、提高游客体验感。

(五)奇珍——宫里艺术展(4月27日至5月4日)

应天门美术馆《“一路花香”影像见证洛阳牡丹文化节回顾展》《“汲古铭心”——龙门石窟研究院收藏艺术品特展》将在“五一”持续开放，供广大游客参观游览。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 刘青）