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今日启动！电动三四轮车置换补贴公益活动在洛举行【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.04.29 14:08

　　文明交通擦亮城市底色，警企协作共惠市民万家。今日上午，“洛阳市电动三四轮车综合整治暨爱心置换公益活动”启动仪式在应天门北广场举行。

　　本次活动由市文明办、市公安局交警支队、洛阳日报报业集团主办，洛阳网承办，旨在充分发挥警企协作优势，提升市民的交通安全意识和法律意识，为市民提供更多置换补贴政策，全力提升城市文明交通形象。

　　启动仪式现场，雅迪科技集团销售有限公司豫北分公司作为“爱心企业”出席，宣布将提供100辆国标新电动二轮车置换捐赠给我市部分困难家庭，并发放安全头盔、车辆钥匙，践行公益承诺，切实办好惠民实事。

　　自电动三四轮车综合整治行动宣布开展以来，我市加大违规电动车治理力度，多部门联合发力，聚力营造安全、畅通、文明的交通环境，助力洛阳创建全国文明典范城市。作为整治行动的“排头兵”，市公安局交通警察支队有序开展相关工作，定目标、抓落实，以实际行动为市容市貌增添靓色。

　　据悉，电动三四轮车综合整治行动目前正处于分类治理阶段，市公安局交通警察支队积极对违规车辆进行劝导、拆除私加车棚、拖移乱停车辆，并联合市文明办(创建办)在全市范围内组织开展线上“市电动三轮车、低速电动四轮车综合整治安全教育”主题宣传活动，全面、持续提升电动三四轮车综合整治行动的社会影响力，让“文明交通”的理念深入人心。

　　此外，4月30日至5月4日，雅迪还将携诸多优惠补贴，在涧西区万达广场开展“三轮大换购，0元换冠能”活动，包括三轮电动车换购最低抵1000元(限车型)、二轮电动车换购多折200元(限车型)、10000只头盔免费领等。若您有需要，可前往洛阳市区各雅迪门店及涧西区万达广场了解详情。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 李卫超/图）⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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