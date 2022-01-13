平均年龄70岁以上！瀍河区新街社区组建“五老”调解队

在瀍河区东关街道新街社区，有这样5名老人，他们平均年龄在70岁以上，平时积极调解邻里之间的纠纷，他们就是新街社区今年组建的“五老”调解队。

由左到右依次为马素娟、刘忠敏、张素康、张玉喜、何素香

在瀍河区东关街道新街社区，有这样5名老人，他们平均年龄在70岁以上，平时积极调解邻里之间的纠纷，他们就是新街社区今年组建的“五老”调解队。

马素娟是“五老”调解队的其中“一老”。前不久，她所在的社区，一位老人的赡养事宜，因子女意见不一，出现了“梗阻”。听闻此事，马素娟主动上门了解情况。此外，她还前往法院等部门了解相关法律，最终帮助老人解决赡养难题。

今年以来，瀍河区坚持“三基齐抓”，建立了区、乡(街道)、社区、网格“共建美丽新瀍河”四级微信群，进一步完善基层治理。新街社区探索组建了“五老”调解队，号召辖区内5名威信高、号召力强的老党员、老模范参与其中，协助网格员解决居民纠纷。

马素娟之前就是小区有名的“热心肠”。几个月前，听说社区要组建“五老”调解队，她第一时间报了名。

“作为一名老党员，我就是想发挥余热，为群众做一些实实在在的事情”。马素娟说。

另一名成员张素康，今年77岁，是调解队中年龄最大的，被推选为“五老”调解队队长。她表示，将带领“五老”积极学习政策和法规，学习调解的知识和技巧，提升调解能力，发挥自己的光和热，更好地为社区居民服务。

在几名老人的努力下，不少邻里纠纷得到解决，有效促进了邻里和谐。

新街社区党委副书记薛雯雯表示，成立社区“五老”调解队，是社区构建多元化纠纷预防化解机制的一个全新探索，也为小区调解工作注入了新力量。下一步，将号召更多的老党员加入到调解队伍中。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 文/图）