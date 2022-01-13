“读书给我力量”诗歌朗诵会活动在老城区举办

4月23日是“世界读书日”，老城区道北路街道办事处联合洛阳琵琶峰朗诵艺术团在新时代文明实践所举办“读书给我力量”诗歌朗诵会活动。

最是书香能致远，博览群书添雅趣。4月23日是“世界读书日”，老城区道北路街道办事处联合洛阳琵琶峰朗诵艺术团在新时代文明实践所举办“读书给我力量”诗歌朗诵会活动。诗歌朗诵会在配乐宣讲《洛阳历史小课堂》中拉开序幕，20余位诗歌朗诵爱好者纷纷登场亮嗓，激情朗诵《我就在洛阳》《我爱这土地》《感恩大地》《读中国》《我的洛阳》《我的牡丹，我的洛阳》等近20首洛阳诗词作者创作的优秀作品，用不同的方式演绎着诗歌之韵，让人沉醉于经典之美。

道北路街道办事处相关负责人表示，下一步他们将充分发挥街道文明实践所和青年创业社区的平台优势，组织各类读书活动，积极引导居民尤其是青年培养爱读书、善读书、读好书的习惯，在阅读中汲取智慧，提升素质，点亮生活。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘新合 文/图)