男子捡到手机破解支付密码 购物消费2000多元被抓

一男子捡到别人的手机后，他没有想办法寻找失主，反而破解手机开机密码、微信支付密码并盗刷2000多元。目前，该男子已被警方采取刑事强制措施。

绘图 吴芳

一男子捡到别人的手机后，他没有想办法寻找失主，反而破解手机开机密码、微信支付密码并盗刷2000多元。目前，该男子已被警方采取刑事强制措施。

案例：捡到手机盗刷2000多元被抓

13日，市民王先生报警称，自己的手机在上班途中不慎丢失，补办手机卡后发现微信被盗刷2000多元。

接到报警后，涧西分局巡特警大队立即受理并展开调查。民警王朝川及其同事通过监控视频发现，王先生的微信被盗刷时段，多个消费地均出现同一男子，该男子具有重大作案嫌疑。

14日早晨，当该男子再次使用报警人微信在一药店消费时，民警根据相关信息将其抓获。警方初步调查，犯罪嫌疑人卫某某在捡到他人手机后，经多次尝试破解了手机开机密码、微信支付密码。随后，他盗刷微信账户中的2000多元，购买食品、衣服、鞋子、药品等。

目前，犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步审理。

释法：拾得遗失物应当返还权利人

“他人丢失的东西属于遗失物，因为无主，所以有人捡到后会据为己有。在法律上，这种举动可能被认定为侵占，构成犯罪的，要承担刑事责任。”日前，北京大学法学院博士生尚博文介绍，《中华人民共和国民法典》第三百一十四条规定：拾得遗失物应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。

“如果将拾得的遗失物据为己有，构成《中华人民共和国民法典》第九百八十五条的不当得利，失主有权力要求拾取者归还遗失物。”尚博文说，如果遗失物价值较高，且拾得人拒不归还的，还可能构成《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定的侵占罪。

该案中，犯罪嫌疑人卫某某以非法占有为目的，秘密窃取他人手机中微信账户的资金，且数额较大，其行为涉嫌《中华人民共和国刑法》所规定的盗窃罪。

提醒：定期更换手机密码，关闭“小额免密支付”功能

“如今，手机支付越来越便捷，适用范围也越来越广泛，安全问题不容忽视。”王朝川说，手机解锁密码及支付密码最好选用较为复杂的数字组合，切勿用生日、节日、车牌号等特殊的数字作为密码，且要定期更换，或者使用指纹解锁，提高手机安全性。

另外，市民尽量开通银行卡短信提醒功能，以便在账户资金发生变动的时候及时察觉，且最好不要把日常用于消费的支付软件跟存有大额资金的银行卡绑定。

“近年，一些不法分子打起了银行开启的‘小额免密支付’功能的主意，盗窃或捡到手机后，利用‘小额免密支付’功能盗刷卡内资金。”王朝川建议，如无必要，最好关闭微信、支付宝及信用卡等的“小额免密支付”功能。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）