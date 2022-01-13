按照洛阳市人大常委会2022年监督工作计划安排，8月召开的市人大常委会会议将依法听取和审议市人民政府关于促进非物质文化遗产保护传承的专项工作报告并开展专题询问。
按照洛阳市人大常委会2022年监督工作计划安排，8月召开的市人大常委会会议将依法听取和审议市人民政府关于促进非物质文化遗产保护传承的专项工作报告并开展专题询问。
关于公开征集非物质文化遗产保护传承专题询问问题的公告
按照洛阳市人大常委会2022年监督工作计划安排，8月召开的市人大常委会会议将依法听取和审议市人民政府关于促进非物质文化遗产保护传承的专项工作报告并开展专题询问。为了做好此次专题询问工作，充分反映人民群众意愿，回应人民群众关切，凝聚全市人民的智慧和力量，促进我市非物质文化遗产保护传承，不断提高洛阳文化传播力影响力，现面向社会公开征集专题询问问题。
本次公开征集问题截止时间：2022年6月21日
来信地址：洛阳市人大常委会教科文卫工委，邮编471023
电子信箱：lyrdjkww@126.com
洛阳市人大常委会
2022年4月20日
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