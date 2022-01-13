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洛宁县：年内滚动储备亿元重大项目70个以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 08:32

　　记者从近日召开的洛宁县两会上获悉：今年该县将聚焦经济运行，在稳增长上力求新提升，滚动实施“三个一批”活动，年内滚动储备亿元重大项目70个以上。

　　该县政府工作报告明确，要力争总投资25亿元的发恩德智能矿山技改扩能、总投资10亿元的智慧照明灯饰产业园等重点项目纳入第五、第六期“签约一批”活动。6月底前总投资158亿元的综合养老服务中心、人邦二期、春山溪谷自行车训练基地等132个项目开工建设；9月底前总投资51亿元的嶕峣山民宿集群、颐养康养医院等21个项目开工建设；年底前总投资81亿元的风电光伏、弘玉建材、明珠家居板材等9个项目开工建设。

　　洛宁县还将加快推进县医院分院二期、新华大厦、河洛文化传承教育基地等项目建设；6月底前三环华兰定制家具等13个重点项目竣工投用；9月底前洛龄食品二期等10个重点项目竣工投用；年底前贯通农博城等97个重点项目竣工投用。

　　在特色产业发展上，洛宁县将以国家农产品质量安全县创建为抓手，因地制宜发展特色种植，围绕小界、罗岭、兴华3个万亩烟叶基地单元，打造5个万亩乡、18个千亩优质烟叶基地村；在上戈、罗岭、东宋等乡镇新发展优质苹果1万亩、金珠沙梨5000亩以上；打造东宋官庄塬文玩核桃雕刻展示中心，带动种植文玩核桃2万亩以上；在兴华、河底、长水等乡镇打造中药材基地1万亩以上。

　　在文旅文创方面，洛宁县今年将加快建设总投资59.9亿元的38个重点文旅项目，年内完成投资20.9亿元，确保竹梦小镇二期等5个项目全面完工，不断增强旅游综合承载力。同时，抓好乡村旅游示范，整合资金1亿元，全面推进20个县级乡村旅游示范村建设，打造中原特色民族村寨、三彩陶艺村美育体验、神灵寨秘境探幽、实景“剧本杀”等7个沉浸式体验项目，着力打造沉浸式文旅目的地，加快创建省级全域旅游示范区。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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