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龙门石窟唐代香山寺遗址考古发掘工作取得重要成果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.17 10:28

塔基遗址

　　16日，在龙门石窟研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“观盛唐，来洛阳，看龙门石窟”——龙门石窟研究院“云上龙门”系列直播活动的第四场直播在龙门石窟唐香山寺遗址举行。直播中，龙门石窟研究院历史人文研究中心主任路伟，第一次向公众展示了唐香山寺遗址考古发掘工作取得的多项重要成果，让我们有机会一睹“龙门秘境”风采。

　　规模宏大 以古印度高僧墓塔塔院所在而创建

　　香山寺是唐宋时期龙门石窟周边著名的“龙门十寺”之一，与今天我们熟知的清代重建的香山寺地理位置有所不同，唐香山寺遗址位于龙门东山南麓，坐北面南，因山就势，呈阶梯状分布于多级台地上。其地理位置优越、环境清幽、人迹罕至，是鲜为人知的“龙门秘境”。

　　路伟说，香山寺的兴建与一位古印度高僧有关。这位古印度高僧名为地婆诃罗，据(唐)法藏《华严经传记》卷一记载，其修行高深，于唐高宗晚期及武则天时期，在长安、洛阳翻译了十多部佛经，深得武则天的尊崇和礼遇，武则天曾为其译经“御制序文，深加赞述”。武则天听闻地婆诃罗圆寂“深加悲悼”，敕命将其葬于“龙门山之阳、伊水之左”(即龙门东山南麓)。

　　此后，武则天的侄子梁王武三思提议在地婆诃罗墓塔塔院的基础上扩建寺院，武则天敕名香山寺。因龙门东山盛产香葛，香气迷漫山野而又称香山，所以寺院名称和香山有密切关系。“我们在发掘工作中发现了一处塔基遗迹，很有可能就是地婆诃罗的墓塔。”路伟说，考古工作者根据地形、地宫构造、出土砖和石刻，结合文献，确定其年代，判定其可能为地婆诃罗墓塔。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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