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洛阳市集中签约开工投产198个重大项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 17:28

我市与全省同步举行第四期“三个一批”项目建设活动
全市集中签约开工投产198个重大项目
江凌、徐衣显出席

　　4月6日是清明假期后的第一个工作日。根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第四期“三个一批”项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，推动项目建设形成滚动实施的良好态势，冲刺二季度、确保“双过半”，为奋力实现经济发展“全年红”奠定坚实基础。市委书记江凌、市长徐衣显出席。

　　“三个一批”活动开展以来，全市上下认真落实省委省政府部署要求，围绕建强副中心、形成增长极，牢固树立“项目为王”理念，持续兴起大抓项目热潮，有力推动项目建设提速提质提效。全市第四期“三个一批”项目建设活动重点围绕产业发展“136”工作举措，聚焦先进制造业、战略新兴产业等领域，共签约、开工、投产重大项目198个，总投资1408亿元。新一批重大项目的落地实施，既有利于充分发挥有效投资在应对疫情、稳定增长中的关键作用，更有利于加快推动产业转型升级、大力发展风口产业。

　　此次“签约一批”活动在市会议中心举行。伊滨区丹尼斯城市文化综合体、高新区三六零中部数字安全生产基地、洛龙区美团功能性区域总部、伊川县大生锂电10万吨电解液生产基地等4个项目进行现场签约。当日，全市共签约项目39个，总投资405亿元，其中，10亿元以上项目19个，涵盖先进装备制造、新能源、新材料、电子信息等领域。这些项目投资大、带动强、成长性好，将有效提升产业竞争力、塑造产业新优势。

　　“开工一批”活动在位于伊川产业集聚区的伊电集团年产10万吨电池箔、双零箔高端新材料及年产50万吨再生铝产业园项目现场举行。仪式上，江凌等为伊电集团、郑州大学共建的洛阳绿色低碳铝产业创新研究院揭牌，并共同按下开工启动屏。随后，江凌等来到伊川盛曼特新材料公司年产10万吨新能源与精细结构陶瓷新材料项目，为项目开工培土奠基。在此次“开工一批”活动中，全市集中开工重大项目97个，总投资约698亿元，涉及制造业及战略新兴产业、新型基础设施及新型城镇化、社会民生及生态环保、现代服务业等领域。

　　全市“投产一批”活动在洛阳利尔功能材料项目基地举行。江凌等深入企业中央控制室和生产一线，察看智能化、绿色化改造成效，鼓励企业聚焦耐材主业，强化创新驱动，坚定不移推动高端化智能化绿色化发展，让更多产品迈向中高端、进入关键环，着力在加快转型中抢占市场先机。此次全市“投产一批”项目共62个，总投资达305亿元。

　　王军、孙延文、魏险峰、侯占国、任丽君等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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