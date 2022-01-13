洛龙区胜利渠定鼎门段提升改造项目接近尾声【视频】

“改造后的水渠变化可真大，现在不光环境好了，还能在家门口的乐道上遛弯。”5日，在位于洛阳市洛龙区大同坊北侧的董庄社区，提起胜利渠改造，董庄社区居民安素云脸上洋溢着幸福的笑容。

“改造后的水渠变化可真大，现在不光环境好了，还能在家门口的乐道上遛弯。”5日，在位于洛阳市洛龙区大同坊北侧的董庄社区，提起胜利渠改造，董庄社区居民安素云脸上洋溢着幸福的笑容。

胜利渠是洛龙区水系中的重要渠道，上游为洛河，自西向东途经董庄、水磨、王庄等社区。现场工作人员介绍，胜利渠定鼎门段提升改造内容涉及渠道清淤、基础处理、乐道建设以及绿化提升等内容，改造全长1.98千米。去年10月，项目正式启动。

改造前，胜利渠的岸坡杂草丛生，附近居民不愿意到渠边。而现在，渠水清澈见底，两侧的护坡和围栏已经安装好。水渠的南侧是新设置的乐道、路灯。虽然尚未完工，这里已成为附近居民的“打卡地”。