申报河洛青年人才托举工程，每个项目资助5万元

记者31日从洛阳市科协获悉，洛阳市启动2022年度河洛青年人才托举工程项目的申报工作。今年，洛阳将在全市的自然科学类、工程与技术科学类、农林科学类、医学科学类的一线科技工作者中，评审确定20位被托举人，按项目予以资助，每个项目通过验收后可获得5万元资助。

记者31日从洛阳市科协获悉，洛阳市启动2022年度河洛青年人才托举工程项目的申报工作。今年，洛阳将在全市的自然科学类、工程与技术科学类、农林科学类、医学科学类的一线科技工作者中，评审确定20位被托举人，按项目予以资助，每个项目通过验收后可获得5万元资助。

河洛青年人才托举工程是洛阳市建设青年友好型城市的一项重要内容，通过创新青年人才服务机制，助力青年科技工作者成长成才，推动青年科技人才的培养转型，提升洛阳城市功能品质与青年的契合度，真正让城市更好地吸引青年、集聚青年、成就青年。按照实施方案，洛阳每年都将遴选资助20名青年科技工作者，以科研项目为依托，每个科研项目资助5万元。

2022年度具体申报要求如下——

申报主体

市科协所属各学会、协会、研究会，各企业(事业)科协，各在洛高等院校、科研院所、医疗卫生机构、大中型企业，以及各有关单位。

申报数量

1.每个申报单位最多可申报3个项目。

2.本年度评审确定20位被托举人，按项目予以资助，每个项目通过验收后资助5万元。另外，确定自筹资金方式托举项目不超过20项。

申报条件

1.被托举人应具备条件：

(1)年龄在35周岁以下(1987年1月1日以后出生)。

(2)在我市工作的自然科学类、工程与技术科学类、农林科学类、医学科学类的一线科技工作者。

(3)具有创新、求实、协作、奉献的科学精神和优秀的学风道德。

(4)具有坚实的理论基础、较强的创新能力、良好的科研潜质。

(5)主持或主要承担所申报科研项目。

2.申报单位应具备条件：

(1)托举团队。组建由相同或相关专业领域专家参与的托举团队，对被托举人的项目开展进行指导。

(2)经费保障。为本项目配套相应的工作经费，支持项目实施。

(3)银行账户。申报单位需开立有可正常使用的、户名与单位名称一致的对公账户，确保资金专款专用。

申报方式

1.各申报单位负责本系统、本单位托举工程项目申报材料的整理审核上报工作。

2.各申报单位请于4月29日前将申报材料报送至洛阳市科协学会部，逾期不予受理。附件材料可从洛阳市科学技术协会网站www.lyskx.org.cn下载。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 黄炎培）