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徐衣显到宜阳县调研项目建设、经济运行等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.02 08:33

徐衣显在宜阳县调研时强调
项目为王优服务加快产业发展提质增效
创新引领促转型推动县域经济蓄势添能

　　昨日上午，市长徐衣显到宜阳县调研项目建设、经济运行、产业转型等工作，强调要坚持项目为王、创新引领、绿色转型，推动产业提质增效、集群集聚，为县域经济高质量发展厚植新优势。

　　洛阳航空航天智创产业园是我市重点打造的先进制造业园区。徐衣显在园区认真察看规划布局、建设进度，详细询问主导产业、链条配套等情况，鼓励企业发挥技术优势，加快项目建设，延链补链强链，形成以智创产业园为龙头带动、科创产业园为配套支撑的航空航天全闭环产业链，打造世界一流的高精尖航空产品生产制造基地。

　　绿色低碳是建材行业高质量发展的必由之路。徐衣显实地察看中联同力新材料产业园建设，了解节点进度、产品成本、市场半径等情况，鼓励企业站位全局谋划，科学合理布局，发挥成本低、技术优、品牌强等优势，突出绿色化、智能化、循环化、市场化，着力扩产能、延链条、提品质、增效益，建设国内一流、省内样板、行业领先的绿色智能示范产业园，提升产业创新力、区域辐射力、市场竞争力，形成新的经济增长点。

　　在青岛啤酒(洛阳)有限公司，徐衣显走进生产线，察看展示室，勉励企业传承品牌价值，适应消费市场趋势变化，研发新品类、建设新产线、探索新模式、拓展新空间，打造一流企业，助力县域发展。

　　在前进化工科技集团股份有限公司，徐衣显听取安全生产、产品研发、企业文化等情况汇报，鼓励企业加大技术创新力度，提升产品科技含量，提高本质安全水平，实现持续健康稳定发展。

　　当前，全市上下正深入开展“三个一批”“万人助万企”活动。徐衣显每到一处，都详细询问企业发展、项目建设中的问题和困难，要求市县两级群策群力，服务围着项目转，产业盯着项目干，精准精细保障，营造一流环境，全力推动项目早达效、产业成规模、创新有突破、园区出形象，为经济运行开门红全年红、产业转型高质量发展提供有力支撑。

　　侯占国、任丽君、张汉智参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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