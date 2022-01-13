涧西区集中开工4个安置房项目 2024年年底前交付使用

3月31日，洛阳市涧西区举行城市更新项目安置房集中开工观摩活动，并深入同乐寨村安置房项目(二期)、七里河村安置房项目、新唐村安置房项目、兴隆寨村改造项目4个项目施工现场进行观摩。

3月31日，洛阳市涧西区举行城市更新项目安置房集中开工观摩活动，并深入同乐寨村安置房项目(二期)、七里河村安置房项目、新唐村安置房项目、兴隆寨村改造项目4个项目施工现场进行观摩。

“新房马上开工，这日子也越过越有盼头了！”在涧西区城市更新项目安置房集中开工仪式现场，被征迁群众白女士与周边邻居一起分享安置房开工的喜悦。

今年66岁的白女士家住长安路街道，是同乐寨村安置房项目(二期)的被征迁群众之一。“之前在村里，有些地面没有硬化，下雨时出行很不方便。”白女士说。

现在被纳入安置房建设项目之后，白女士家周围的地面开始重新硬化，原来一条条杂乱的小路即将改造成直通主干道的大路，方便居民出行。

根据项目规划，此处住宅建筑面积约16.2万平方米，规划安置房1444套，将配套建设幼儿园、小学以及养老服务机构，还将建设篮球场、乒乓球场、足球场等运动场所，满足入住居民的休闲娱乐需求。目前，此处安置房项目已经开始进行整体绿化，居住环境正在逐步改善。

最让白女士满意的，还是社区对被征迁群众的安置措施。社区工作人员在附近找好了合适的临时安置房屋，被征迁群众可以拎包入住，70岁以上居民还可以享受免房租的福利。“我们正准备搬到工作人员安排的房子去，接下来就等着新房建成了。”白女士说。

据悉，涧西区正在实施的安置房建设项目有21个，涉及安置房面积约305万平方米，套数两万四千四百套。其中，本次集中开工仪式观摩的4个项目共规划住宅面积约49万平方米，建设安置房约4509套，预计将于2024年年底前完成施工并交付使用。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 高德权 文/图)