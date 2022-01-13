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开展局区会商 支持伊滨创新驱动发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 08:27

　　近日，市科技局和伊滨区管委会举行局区工作会商会议，聚焦支持伊滨区创新驱动发展，双方围绕4个方面建立局区工作会商机制，协调解决伊滨区重大科技需求问题，加速打造引领洛阳创新发展“主引擎”。

　　在共同推进科技产业新城建设方面，市科技局将支持伊滨区积极开展科技体制机制改革，构建完善创新生态体系，培育创新型企业和产业集群，建设一批科技园区和特色园区；整合各类科技资源要素，前瞻布局未来产业和战略性新兴产业，聚力打造国家区域科技创新中心主要承载区。

　　在共同推动创新主体平台扩量提质方面，市科技局将支持伊滨区深入实施创新型企业梯次培育计划，加大创新主体培育力度；支持伊滨区在优势领域建设重点实验室、工程技术研究中心、科技产业社区等，推动创新平台载体量质齐升。

　　在共同推动创新人才集聚方面，市科技局将支持伊滨区积极争取“河洛英才计划”和“百名科技人才入企”等各类引才政策，大力引进培育高层次人才(团队)，引建一批科学家工作室、院士工作站，指导帮助企业柔性引进科技创新人才。

　　在共同促进科技成果转移转化方面，市科技局将支持伊滨区布局建设一批中试基地和技术转移示范机构，引建成果转化综合服务平台；链接高端创新资源，引进风投创投基金，集聚优质产业项目，推动高质量科技成果在伊滨区转化。

　　市政协副主席、市科技局局长任丽君参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王亚丽）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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