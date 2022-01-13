洛阳城市区新增3处核酸采样点

5日，记者从洛阳市卫健委获悉，为方便健康码异常人员进行核酸检测排除风险，我市城市区新设置3处核酸检测采样点，主要为健康码异常人员提供核酸检测采样点服务。

5日，记者从洛阳市卫健委获悉，为方便健康码异常人员进行核酸检测排除风险，我市城市区新设置3处核酸检测采样点，主要为健康码异常人员提供核酸检测采样点服务。

记者了解到，3处新增核酸检测采样点工作时间为周一至周日的正常上下班时间，请有需要的人员尽快完成核酸检测，前往途中避免乘坐公共交通工具，全程佩戴口罩，做好个人防护措施，与他人保持1米以上安全距离，不扎堆、不拥挤、不交谈、不聚集。

●政和路与永泰街交叉口东南角(洛阳市疾控中心西侧)

●洛阳伊洛医院南门东100米处(原洛阳新区人民医院南门东侧)

●关林路与学府街交叉口西600米(洛阳市传染病医院内)

（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅 文/图）