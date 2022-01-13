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国网洛阳市孟津供电公司：汽车“闯祸”撞电杆 带电抢修保供电
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.04 11:36

　　“10千伏麻半线044+1号杆电杆由于汽车撞击，底部已完全断裂，仅剩三根瓷瓶扎线固定电杆，随时有倒杆断电的风险，申请带电作业紧急处理！”4月3日，国网洛阳市孟津供电公司带电作业班接到麻屯供电所抢修申请电话。时间紧、任务重，在了解详细情况后，该公司带电作业班火速集结，赶往抢修地点，开展带电拆杆工作。

　　当日凌晨6时20分，过往车辆由于操作不当将10千伏麻半线044+1号杆底部撞击断裂，国网洛阳市孟津供电公司麻屯供电所接到群众电话后，第一时间赶到事故现场，对外破肇事现场进行拍照留存，勘察受损电杆状况，汇报现场作业条件。

　　“线路随时都有倒杆断电的风险，而且该条线路上运行生产的企业100余家，直接停电消缺，对企业生产影响太大！”

　　麻屯供电所工作人员在抢修现场，一方面组织设置安全围栏，安排办理抢修的相关手续，安排人员维持现场的秩序，对抢修工作进行详细分工；另一方面迅速联系和到场的带电作业班协作，全力做好现场危险点分析和相关抢修施工材料准备。

　　7时22分，带电作业班按照确定的抢修方案，带电拆杆作业正式开始。随着绝缘斗臂的升起，两名身着绝缘服的工作人员在斗内熟练地安装绝缘遮蔽用具，保证电杆在吊立过程中不触碰带电线路。

　　经过1个多小时的紧张作业，8时40分，带电拆杆工作顺利结束。带电作业班工作人员爬下斗臂车，脱下绝缘服，里面的工作服已经全部湿透，整个黏在背上，安全帽下不断地滴着汗水。

　　现场带电作业工作负责人吴玉星介绍，带电作业虽然危险性较高，但为了不影响群众的生产生活用电，凡能够进行带电作业的现在我们都进行带电作业，按照“抢修不过夜”的原则，抢修不停顿、抢修不冒险，持续做好故障抢修，24小时随时待命、迅速出击，不断提升配网供电可靠性，努力践行“人民电业为人民”的宗旨，服务地方经济发展。④
[ 责任编辑：崔利利 ]
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