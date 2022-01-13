选举结果出炉！宜阳县新一届人民政府县长、副县长产生

31日，宜阳县第十五届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后闭幕。会议选举产生了新一届宜阳县人大常委会主任、副主任，宜阳县人民政府县长、副县长。 31日，宜阳县第十五届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后闭幕。会议选举产生了新一届宜阳县人大常委会主任、副主任，宜阳县人民政府县长、副县长。 陈宝国当选为宜阳县第十五届人民代表大会常务委员会主任；王少杰、李卫国、张宏波当选为宜阳县第十五届人民代表大会常务委员会副主任。 张丽娟当选为宜阳县人民政府县长；陈兴忠、吴颖华、张森、武长勋、王冰、陆冬、杨勇、李建芳当选为宜阳县人民政府副县长。 30日下午，中国人民政治协商会议第十届宜阳县委员会第一次会议举行第二次全体会议，选举政协第十届宜阳县委员会主席、副主席、秘书长、常务委员会委员。 王定泽当选为中国人民政治协商会议第十届宜阳县委员会主席，王留乾、卢潘霞(女)、王新宽、梅黎明当选为政协第十届宜阳县委员会副主席。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)