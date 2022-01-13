回归公益属性！洛阳市东方人民医院揭牌

今日10时，洛阳东方医院产权转让协议签字暨洛阳市东方人民医院揭牌仪式举行，标志着该医院正式回归公立医院序列，回归公益属性，并重新组建市属东方人民医院。

今日10时，洛阳东方医院产权转让协议签字暨洛阳市东方人民医院揭牌仪式举行，标志着该医院正式回归公立医院序列，回归公益属性，并重新组建市属东方人民医院。 今日10时，洛阳东方医院产权转让协议签字暨洛阳市东方人民医院揭牌仪式举行，标志着该医院正式回归公立医院序列，回归公益属性，并重新组建市属东方人民医院。 洛阳东方医院成立于1957年，前身为中国第一拖拉机厂职工医院，现已发展成为集医疗、预防、康复、急救于一体的三级综合医院，该院担负着洛阳市西部城区及周边县区的紧急救援、医疗保健等任务。 2017年以来，我市持续深化公立医院改革，已将6家改制医院恢复为公立医院。重新组建的洛阳市东方人民医院，将按照公立医院改革的要求，坚持公益性，把社会效益放在首位，为全市医疗卫生事业发展作出新的更大的贡献。(洛报融媒·洛阳网见习记者 刘雪琦 文/图)