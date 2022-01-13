洛阳中心城区6条公交线路将延长运营时间

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，4月1日起，洛阳中心城区6条公交线路执行夏季作业计划，延长运营时间。
刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，4月1日起，洛阳中心城区6条公交线路执行夏季作业计划，延长运营时间。
刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，4月1日起，洛阳中心城区6条公交线路执行夏季作业计划，延长运营时间。
10路(东花坛西-上阳路丽春东路口南)：起点站首末班：5:50、20:15；终点站首末班：6:38、21:03。
17路(中州东路公交停车场—西苑路长安路口)：起点站首末班：5:55、20:15；终点站首末班：6:47、21:07。
53路(平等街北口-龙门石窟)：起点站首末班：6:00、20:30；终点站首末班：6:10、21:20。
58路(白马寺—关林庙公交枢纽站)：起点站首末班：6:15、19:00；终点站首末班：6:38、20:16。
60路(谷水西—龙门石窟)：起点站首末班：5:00、20:00；终点站首末班：6:15、21:25。
87路(东花坛东—白马寺)：起点站首末班：6:00、19:10；终点站首末班：6:28、19:38。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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