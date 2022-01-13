个人车位申请安装充电桩需要什么材料？供电公司回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：个人车位申请安装充电桩，需要什么材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：个人车位申请安装充电桩，需要什么材料？

对此，洛阳供电公司回复：申请充电桩需提供四种资料：

1.车位使用证明(购买的车位需提供购车发票、车位合同或车位协议任一复印件；租赁的车位需提供租期超过一年的租赁合同)：

2.车位产权所有人的身份证明(身份证之、户口本)原件及复印件；

3.物业同意安装使用证明原件；

4.新能源汽车购车证明复印件。

若委托他人办理，需委托人出具委托证明。资料齐全后，可到供电公司营业大厅申请办理。如有其他用电需求可拨打24小时供电服务电话0379-63396110进行咨询。

>>>点击查看原文⑥