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个人车位申请安装充电桩需要什么材料？供电公司回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 11:28

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：个人车位申请安装充电桩，需要什么材料？

　　对此，洛阳供电公司回复：申请充电桩需提供四种资料：

　　1.车位使用证明(购买的车位需提供购车发票、车位合同或车位协议任一复印件；租赁的车位需提供租期超过一年的租赁合同)：

　　2.车位产权所有人的身份证明(身份证之、户口本)原件及复印件；

　　3.物业同意安装使用证明原件；

　　4.新能源汽车购车证明复印件。

　　若委托他人办理，需委托人出具委托证明。资料齐全后，可到供电公司营业大厅申请办理。如有其他用电需求可拨打24小时供电服务电话0379-63396110进行咨询。

　　>>>点击查看原文
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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