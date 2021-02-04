非遗技艺制作天文望远镜 启迪孩子新时代“航天梦”

“木桌椅、木水杯、木玩具......还有一架木制的天文望远镜，你能想到的都可以用木头做。”29日上午，在栾川县庙子镇卡房村新时代文明实践站里，36岁的王耀斌信心满满地对记者说。

“木桌椅、木水杯、木玩具......还有一架木制的天文望远镜，你能想到的都可以用木头做。”29日上午，在栾川县庙子镇卡房村新时代文明实践站里，36岁的王耀斌信心满满地对记者说。

王耀斌原本是一名土建工程师，2015年，他辞掉工作，回到家乡栾川，在卡房村的群山间做起了一名木匠。本就出身木匠世家的他，凭借着自己刻苦钻研的劲头，木作手艺日益精湛，并成为市级非物质文化遗产“豫西小木作”的传承人之一。

王耀斌自制天文望远镜

回到村里这些年，王耀斌一边提升自己的手艺，一边琢磨着如何让非遗技艺在这座小山村传承弘扬下去。卡房村新时代文明实践所建成后，他开始在这里免费教授村民木作手艺。

村里的年轻人黑文博、李新铎等都是王耀斌的“得意弟子”，每逢闲时，便找到王耀斌请教手艺。在王耀斌的工作室“一山木舍”中，锤子、锯子、刨子等木作工具挂满了整整两面墙。每当有村民来，他都会邀请村民选几件“称手”的工具，现场教学。村民们看见新奇、合适的木材也会拿到村中新时代文明实践站或王耀斌的工作室里，让王耀斌帮忙设计、加工，因材施“艺”。