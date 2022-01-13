徐衣显主持召开全市一季度经济运行分析调度会议

26日下午，全省一季度经济运行分析调度视频会议后，市长徐衣显主持召开我市运行调度会议，强调各级各相关部门要认真学习贯彻全省会议精神，始终把稳定经济运行作为首要政治任务，强化大局意识、危机意识、争先意识，聚焦工作重点，科学统筹调度，全力以赴冲刺，确保实现“开门红”“全年红”。 徐衣显在全市一季度经济运行分析调度会议上强调

锚定目标加压奋进全力冲刺开门红

把握重点科学统筹确保高质量运行 26日下午，全省一季度经济运行分析调度视频会议后，市长徐衣显主持召开我市运行调度会议，强调各级各相关部门要认真学习贯彻全省会议精神，始终把稳定经济运行作为首要政治任务，强化大局意识、危机意识、争先意识，聚焦工作重点，科学统筹调度，全力以赴冲刺，确保实现“开门红”“全年红”。 徐衣显强调，一要正视差距、扛牢责任。全市各级各部门要统一思想认识，提高政治站位，坚持问题导向、目标导向、结果导向，清醒认识严峻形势，找准自身差距不足，细化工作举措，在破解瓶颈中加快发展，在补齐短板中提高质效，坚决扛牢稳定经济运行、推动高质量发展的政治责任。二要科学调度、进位争先。统筹当前和长远，把握战略与战术，完善经济运行高质量发展指标体系，紧盯经济发展预期目标，关注重点行业、关键领域发展态势，强化监测预警，抓好日常调度，确保取得较好成绩。三要高效服务、提振信心。坚持解决问题与引导发展相统筹、扩大总量与育强做优相结合，深入开展“万人助万企”活动，确保个性问题精准处理，普遍问题整体解决。统筹卫健、公安、交通、工信等各方力量，协调解决原材料和产品运输等问题，最大限度减少疫情对企业生产经营的影响。四要强化保障、抓实项目。树牢“项目为王”理念，落实领导分包、项目例会、联审联批等机制，做好区域评估和承诺制办理，确保“拿地即开工、开工无障碍”。持续开展“三个一批”、工业项目“百日攻坚”活动，筹备好省第四期“三个一批”活动，推动项目建设提速发力，确保上半年省市重点项目完成投资突破1600亿元。五要多措并举、优化环境。健全企业全生命周期动态服务机制，持续深化“放管服效”改革，全面实施“一件事一次办”“有诉即办”“标准地+承诺制”“交房即发证”等服务，开展打击恶意逃废债等“三项行动”，营造良好营商环境。六要统筹兼顾、守牢底线。统筹发展与安全，坚持常态常备，落实防控措施，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线。落实最严格安全生产决定，履行安全生产职责清单，加大隐患排查整治力度，抓好清明森林防火等工作，保障人民群众生命和财产安全。全力抓好平安建设、信访稳定等工作，确保矛盾及时化解、风险有力管控、社会大局稳定。 孙延文、李新建、魏险峰、侯占国、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)