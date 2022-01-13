28日起，洛阳78路公交线路优化调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，为使太康东路沿线及洛阳市青年人才公寓居民出行更加便捷，28日起，该集团对78路公交进行线路优化调整。

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，为使太康东路沿线及洛阳市青年人才公寓居民出行更加便捷，28日起，该集团对78路公交进行线路优化调整。 刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，为使太康东路沿线及洛阳市青年人才公寓居民出行更加便捷，28日起，该集团对78路公交进行线路优化调整。 调整后，78路公交从新区第一公交停车场发车，走大屯街、宜人东路、凤翔街、太康东路、尚贤街、宜人路、二郎庙街、太康东路、龙门大道至龙门大道古城路口，之后恢复原线运营。 不再经过古城路；取消古城路忠义街口站、古城路长夏门街口站、古城路新伊大街口西站；增加宜人东路大屯街口西站、凤翔街太康路口北站、太康路新伊大街口东站、太康路新伊大街口西站、太康路长夏门街口西站、太康路忠义街口东站、太康路关圣街口站、市人才公寓站、太康路龙门大道口东站、龙门大道太康路口站。 首末班时间为：新区第一公交停车场6:00、19:00，长春路中州西路口北7:00、19:56 ；实行无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）