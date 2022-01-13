洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

28日起，洛阳78路公交线路优化调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 19:24

　　刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，为使太康东路沿线及洛阳市青年人才公寓居民出行更加便捷，28日起，该集团对78路公交进行线路优化调整。

　　调整后，78路公交从新区第一公交停车场发车，走大屯街、宜人东路、凤翔街、太康东路、尚贤街、宜人路、二郎庙街、太康东路、龙门大道至龙门大道古城路口，之后恢复原线运营。

　　不再经过古城路；取消古城路忠义街口站、古城路长夏门街口站、古城路新伊大街口西站；增加宜人东路大屯街口西站、凤翔街太康路口北站、太康路新伊大街口东站、太康路新伊大街口西站、太康路长夏门街口西站、太康路忠义街口东站、太康路关圣街口站、市人才公寓站、太康路龙门大道口东站、龙门大道太康路口站。

　　首末班时间为：新区第一公交停车场6:00、19:00，长春路中州西路口北7:00、19:56 ；实行无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
    除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
        前几日，春雨如丝。透过春雨，世间万物如同写意画般，若隐若现。让人不禁想起邵雍的《春雨吟》：“春雨细如...
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于孟津区全员核酸检测结果的通告
  • 宜阳县、偃师区通报全员核酸检测结果
  • 购房者注意！洛阳市住房保障和房产服...
  • 省内多地发现阳性人员！洛阳疾控紧急提醒
  • 洛阳又有两家科技企业孵化器晋级国家队
  • 郁金香花田美如画 吸引游人流连忘返【...
  • 洛阳大谷关关城初露芳容
  • 28日起，洛阳78路公交线路优化调整
  • 洛阳市洛龙区入选河南省民营经济示范...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    建设社区体育公园 打...
    鸿盛轴承：生产线升级...
    国花路机动车道提升改...
    以人工智能助力产业转...
    精彩热帖

    春芽

    洛阳之春

    春雨润物海棠妩媚

    石子之眼 雨后
    /兴洛湖之春
    /乐于助人的39路公交女司机
    /春花柳绿映春水
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605