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洛阳市洛龙区入选河南省民营经济示范城市试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 16:18

　　记者27日从洛阳市发改委获悉，为深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济发展的重要讲话和指示精神，加快推进我省民营经济高质量发展，我省确定了20个县(市、区)为河南省民营经济示范城市试点，洛阳市洛龙区入选。

　　根据《河南省经济体制改革专项小组关于公布河南省民营经济示范城市试点名单的通知》，各试点县(市、区)将重点探索两类任务，即统一任务和特色任务。统一任务为全部试点县(市、区)均要探索推进，主要是按照省委创新发展综合配套改革要求，对标深圳相关做法，围绕“企业办事不求人”目标，积极探索所有涉企政务服务事项100%网上办、自助办、帮办、代办，力争做到简易办、快速办、免费办，不断提升企业获得感满意度。

　　特色任务则紧扣本地区发展基础和发展特色，用超常规的举措，努力破除制约民营经济健康发展的体制机制性障碍，探索形成具有地方特色的民营经济发展新模式。洛阳市洛龙区的重点试点领域是加快市场主体培育，加大小微企业帮扶力度，推广供应链金融等融资模式，开展服务民营企业考核，促进政府部门提升服务质量等。

　　据悉，下一步，省经济体制改革专项小组办公室将会同有关部门，加强对试点进展情况的跟踪分析，适时召开现场会或片区会，推广试点地区的典型经验和特色做法；适时组织第三方机构对试点效果进行评估考核，制定并实施奖惩激励机制，以确保试点工作取得实效。

　　【河南省民营经济示范城市试点名单】

　　郑州市中原区、郑州市高新区、洛阳市洛龙区、平顶山市宝丰县、安阳市林州市、鹤壁市淇县、新乡市高新区、焦作市孟州市、濮阳市濮阳县、许昌市长葛市、漯河市临颍县、三门峡市灵宝市、南阳市内乡县、商丘市睢县、周口市淮阳区、驻马店市确山县、济源示范区、巩义市、汝州市、长垣市。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 李松涛)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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