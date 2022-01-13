宜阳县、偃师区通报全员核酸检测结果

今日，富美宜阳微信公众号发布宜阳县全员核酸检测结果。

今日，富美宜阳微信公众号发布宜阳县全员核酸检测结果，具体内容如下：

宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于全员核酸检测结果的通告

(2022年11号)

根据省、市新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署，我县于3月26日在县域内开展了新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练。

在广大群众的有力支持配合下，我县全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

疫情并未结束，抗疫仍在继续。当前，疫情防控形势依然复杂严峻，容不得半点松懈，希望广大群众进一步增强防控意识，履行社会责任，切实做好个人防护，全力巩固来之不易的疫情防控成果。

感谢全县广大群众的理解、支持和配合！感谢为全域全员核酸检测做出贡献的所有人员！

宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年3月27日