路遇小货车失火，洛阳公交车车长紧急扑救

近日，市公交集团六分公司80路公交车车长王阳阳路遇小货车失火、紧急扑救一事在网络上引发关注。

王阳阳

近日，市公交集团六分公司80路公交车车长王阳阳路遇小货车失火、紧急扑救一事在网络上引发关注。昨日，记者采访还原当时情况。

22日上午9点10分左右，33岁的王阳阳驾驶80路公交车自东向西行至伊洛路关圣街口站，他突然发现，有两辆小货车在对向车道停着，其中一辆冒着滚滚浓烟，烟雾中还伴有明火。他意识到小货车失火了。在征得乘客同意后，他先将车停稳，随即拎起车上的灭火器冲向现场。

记者从车上的监控视频看到，事发时，正在行驶的公交车突然停下，乘客们也看到失火的小货车，“哎呀失火了”“幸亏这孩子(指王阳阳)发现了”“多亏公交车上有灭火器”……

该视频还显示，在王阳阳停车救火的时候，一辆路过的面包车也在失火车辆附近停下，一名男子下车和王阳阳一起灭火，约5分钟后，火被扑灭。

记者了解到，王阳阳开公交车已3年多，平常经常在单位接受消防训练。尽管他第一次遇到此类突发情况，但处置得当，受到乘客、单位的赞赏。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)