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国网洛阳供电公司：“护航”长春农博园方舱医院启用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 14:00

　　“截止中午12时，洛阳公司负责值守的方舱医院共入住患者(密接者)182人。”3月23日中午12时22分，国网洛阳供电公司援吉抗疫保电队员郭鹏飞在手机微信群内回复消息称，随着首批轻症患者进入方舱医院接受诊疗，吉林省长春农博园方舱医院也正式启用，洛阳援吉抗疫保电勇士们将肩负起4号、5号方舱医院保电重任，为X光机、呼吸机、监护仪等关键诊疗设备不间断运行“保驾护航”。

　　“我现在位于长春市农博园4号、5号方舱医院保电值守地点，来自河南洛阳和安阳的2辆应急发电车正在此处执行任务，农博园方舱医院的定位是接收无症状感染者和轻症患者，此处方舱医院最大限度可接收患者280名。”国网河南省电力公司援吉抗疫保电队副领队、国网洛阳供电公司援吉抗疫保电领队赵怡豪每天通过短视频在“洛阳支援吉林”微信群内实时汇报，随着长春农博园方舱医院投入运行，洛阳援吉抗疫保电勇士们彻夜无眠，值守在方舱医院外的应急发电车旁边，在尚未消融的冰雪中，打响了一场没有硝烟的保电“硬仗”。

　　据了解，长春市农博园4号、5号两个方舱医院最多可同时容纳600名患者接受治疗，医院将采取护理单元的管理，每个方舱6个单元，每个单元50张床，每个舱配备40名医生，80名护士。两个方舱医院保电负荷共560千瓦，由国网洛阳供电公司和国网安阳供电公司2台500千瓦应急电源车提供应急电源保障,5名抗疫保电队员24小时不间断坚守在岗。

　　根据国家电网有限公司号召，国网河南省电力公司组织32名业务骨干，10辆应急发电车，2辆物资援助保障车和1辆工作保障车，成立支援保电工作队，星夜驰援吉林，共抗疫情。河南公司援吉抗疫保电队先后为长春市人民医院，农博园4号、5号方舱医院，经济开发区孵化园1号方舱医院，南岭体育中心核酸检测方舱医院，苏宁物流园方舱医院提供应急供电电源。

　　国网洛阳供电公司全体支援队员严格按照疫情防控要求做好自身防护的同时，每日上午8时、晚19时进行早晚2次测温，下午4时通过核酸检测试纸自行进行检测，并通过手机微信群及时向临时党支部后勤保障组上报核酸检测结果，每日2次对应急发电车和休息活动板房进行内外消杀，以良好精神状态确保长春各大核酸检测机构和方舱医院保供电任务的万无一失。

　　连日来，吉林省继续强化医疗救治保障措施，在定点医院、方舱医院设立建立省级医疗救治专家组，向黄码医院派驻医疗团队，目前，吉林省已建成方舱医院13个，方舱医院共有床位22973张，在建床位7841张。“一方有难、八方支援，相信在全国人民的倾力支持下，吉林一定可以早日渡过难关。”微信视频里的赵怡豪虽然“全副武装”，但是其坚定的语气和笃定的眼神，表达着洛阳援吉支援队员与吉林兄弟单位人员共同打赢疫情阻击战的信心。(张静)④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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