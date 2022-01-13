网友建议洛阳地铁车厢设置“母婴专座” 市轨道交通集团：会考虑增设

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁的开通给市民出行带来了极大的便利，很多带婴儿的宝妈和孕妇也会选择乘坐地铁出行。建议洛阳地铁车厢增设“母婴专座”，为孕婴群体提供更加温馨便利的出行环境。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁的开通给市民出行带来了极大的便利，很多带婴儿的宝妈和孕妇也会选择乘坐地铁出行。建议洛阳地铁车厢增设“母婴专座”，为孕婴群体提供更加温馨便利的出行环境。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁的开通给市民出行带来了极大的便利，很多带婴儿的宝妈和孕妇也会选择乘坐地铁出行。建议洛阳地铁车厢增设“母婴专座”，为孕婴群体提供更加温馨便利的出行环境。
洛阳市轨道交通集团回复：关于您提出的在洛阳地铁所有车厢里增设“母婴专座”的建议，我们会高度重视并考虑增设“母婴专座”。我们将不断提升服务水平，为广大乘客提供更优质的服务。
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