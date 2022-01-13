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减少不必要聚餐聚会！洛阳疾控发布重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 19:48

　　近日，北京通报聚餐引发聚集性疫情，当前疫情防控形势紧张，市民外出就餐需要注意啥？记者邀请洛阳市疾控中心专家解答。

　　据通报，北京此番疫情中有因聚餐造成聚集性疫情，还有隐瞒行程等不配合疫情防控、造成疫情外溢风险的行为。截至21日，两起聚餐引发的聚集性疫情，传播链上已累计涉17人。一起是10人聚餐4人确诊，又造成2人因密接感染。另一起是烤鸭店聚集性疫情，5人聚餐全部确诊，4名服务员感染，1人与聚餐人员密接感染，还有1人在烤鸭店与感染者有时空交集，随后核酸检测阳性。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家麻小龙提醒，当前，新冠肺炎疫情呈多点散发、局部爆发态势，疫情防控期间市民应减少不必要的聚餐聚会，配合落实有关防控措施，若不可避免外出就餐，也要做好个人防护。

　　“餐厅场所相对封闭，人员聚集且停留时间长，就餐交谈时不能佩戴口罩，病毒传播更为迅速。”麻小龙说，广大市民要增强防护意识，减少人员聚集，缩短就餐时间。上班族如不可避免外出就餐，也不能放松警惕，要严格配合好测量体温、查验“场所码”等疫情防控有关规定。外出就餐如何做好个人防护？主要注意以下几点：

　　●外出时需佩戴口罩，携带手消毒剂，建议选择卫生条件和防疫措施合格的正规饭店。

　　●就餐前做好预约，错峰用餐避免拥挤，若人员较多建议选择打包外带，尽量减少接触公共设施。如需排队取餐，注意保持1米距离。

　　●餐饮场所内注意开窗通风，如聚餐聚会不超过10人。

　　●做好手卫生，在就餐前、如厕后洗手，提倡非接触式点餐、结账。

　　●有发烧或呼吸道症状的人员，近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，儿童、孕妇、老人、慢性病患者等不建议参加聚会聚餐。

　　●如果多人共同用餐，推荐使用公筷公勺，践行分餐的饮食新风尚。用餐时与他人保持一定的社交距离，注意咳嗽礼仪。

　　●用餐过程中，摘下口罩时一定要注意保持口罩内侧的清洁，避免污染。非就餐时间也建议佩戴口罩。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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