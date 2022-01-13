扩散！洛阳疾控发布重要提醒！

近期，国内多地再次报告本地疫情，我省临近省份陆续报告确诊病例，疫情形势严峻，输入风险增加。24日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

近期，国内多地再次报告本地疫情，我省临近省份陆续报告确诊病例，疫情形势严峻，输入风险增加。24日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

据统计，进入2022年以来，国内已发生聚集性疫情20余起，其中奥密克戎疫情占到半数以上。市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫介绍，疫情高发与近期全球高发态势、春节后复工复学人员大范围流动、奥密克戎变异株成为主要流行株有关。

近期，湖北省武汉市报告奥密克戎疫情，且相关疫情已扩散至多个省市。百度地图迁徙大数据显示，从2月17日至23日的5天时间内，迁入洛阳的来源地城市中，湖北省武汉市持续排在约30名位置，从武汉来(返)洛人员流动相对频繁。

“奥密克戎毒株已成为我国疫情的主要挑战，但病毒的基本特点和传播特点没有变化，过去的防控措施依然行之有效。”朱鑫提醒，当前，广大市民和有关单位仍需要坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”策略。市民在跨区域出行时，在坚持做好个人防护的基础上，请主动报备并做好核酸检测，对自己和家人负责。

为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒：

●以下人员请立即报告

2月17日以来，有武汉市旅居史或与公布的确诊病例活动轨迹有重合的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)报告，并配合落实核酸检测、健康监测、医学观察等疫情防控措施。

●非必要不前往涉疫地区

鉴于目前疫情形势，请随时关注国内新冠肺炎疫情变化情况，非必要不前往中高风险地区及发生本土疫情的城市。如确需前往，请务必做好个人防护，关注目的地疫情风险提示。

●加强个人防护

当前，仍建议减少非必要出行，在家做到勤洗手，常通风。如必须出行，尽量不聚集、不扎堆、不去人群密集场所。

●科学佩戴口罩

戴口罩可有效降低新冠病毒传播风险，当处于农(集)贸市场、商场、超市、电影院、会场、展馆、机场、码头和酒店公用区域等室内人员密集场所，请务必科学佩戴口罩。此外，在人员密集的露天广场、剧场、公园等室外场所以及乘坐公共交通工具，在餐厅、食堂处于非进食状态时，也均需要佩戴口罩。

●做好健康监测

关注个人和家人的身体健康状况，若出现发热、干咳等呼吸道症状或腹泻等消化道症状，特别是近14天内有境内疫情流行地区、有病例报告的社区、境外旅行史或居住史的人员，或与以上国家、地区或社区人员有过接触史的人员，要立即避开他人，正确佩戴口罩，向所在社区(村)报告，并就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知旅居史、接触史和从事职业，就诊途中避免乘坐公共交通工具。

●及时完成新冠疫苗全程及加强针接种

接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济、最有效、最方便的措施，更是每一位公民应尽的责任和义务，请符合接种条件的群众主动参与新冠疫苗加强针接种。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)