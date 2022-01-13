国网洛阳供电公司：打响抗疫保电硬仗 彰显国网使命担当

3月21日8时30分，在国网河南省电力公司赴吉林长春保电支援队伍驻地，经过24小时的休整，来自国网洛阳供电公司市中供电公司的郭鹏飞和龙羽电气公司的安利民按照标准化要求穿戴防护装备，相互检查确认无误后启动发电车，向长春市农博园4号、5号方舱医院保电点驶去。

3月21日8时30分，在国网河南省电力公司赴吉林长春保电支援队伍驻地，经过24小时的休整，来自国网洛阳供电公司市中供电公司的郭鹏飞和龙羽电气公司的安利民按照标准化要求穿戴防护装备，相互检查确认无误后启动发电车，向长春市农博园4号、5号方舱医院保电点驶去。

“按照防疫工作部署，离开驻地抵达保电点，每日我们要对2台发电车和临时活动板房进行2次消杀，分别是上午9时30分和晚上11时。”曾经参加过西安全运会保电任务的郭鹏飞表示，洛阳豫C牌照的这台发电车和他一起参加了多个重大保电任务，但此次吉林之行可谓困难重重，疫情当前，因为低温严寒带来的影响先是发电车“受冻”罢工，再因为身着防护服在特定工作范围内，保电队员们严格控制进水量，保证24小时坚守保电岗位时只更换2套防护装备，“也就是12小时循环一次，天气太冷不能通过出汗挥发，口渴了忍忍就过去了。”安利民说道。

从上午9时30分开始，郭鹏飞和安利民先是用纯酒精对应急发电车内外和临时活动板房各个角落进行喷洒，整个过程大概持续10分钟的过程，酒精用量不低于2升，做好防疫措施后依次检查发电车插拔头至方舱医院分接箱处，电缆连接点是否有松动、缺陷或者丢失情况，然后查看防冻液、机油、柴油和车内备品备件物资是否需要补充添加，热启动确认发电车各项数据测试正常、状态良好，如果油耗少于三分之二，就要立即报备国网长春供电公司，等待其移动运油车前来补充油料，保证每台车每天不低于600升。

上午10时30分，国网河南省电力公司召开赴吉林抗疫保电支援工作队临时党支部第一次党员大会，随着第二批18人保电队员的进驻，河南公司援吉保电队伍扩大至32人，党员人数也随之增加，为便于党员管理，服务群众，抗疫保电支援工作队临时党支部成立了2个党小组，同时成立了综合协调、党建宣传、安全技术和后勤保障4个工作小组，国网洛阳偃师市供电公司赵怡豪同志为临时支部委员会党员之一，同时为第二党小组成员和综合协调组组长。

综合协调组负责与国家电网有限公司、国网吉林省供电公司和国网长春供电公司联络对接保电事项，每日收集和汇总相关信息，除此之外，小组还要组织召开保电工作会议，编制保电日报、简报，起草相关汇报、总结材料，做好保电工作信息报送以及完成领队交办的工作事项并协助领队处理突发性事件等相关工作。赵怡豪说：“穿着防护服虽然看不到里面工作服胸口上的党徽，但深感使命在肩、责任重大，党支部就是核心和堡垒，我们会在做好安全防护的前提下，全力以赴确保长春抗疫保电工作万无一失。”

据了解，下午4时开始，即将交付使用的农博园4号、5号方舱医院门外救护车灯光闪烁、医护人员步履匆匆，国网洛阳供电公司援吉抗疫保电勇士们的硬仗已经打响，全副武装后的他们已经做足准备，在没有硝烟的战场上，以使命彰显国网担当，用责任点亮保电战场。(张静)④