杜甫：诗圣是怎样炼成的（自古杰青出洛阳）

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

洛阳历史悠久，有4000多年的城市史、1500多年的建都史。这里是最早的中国，也是无数古人激扬青春、建功立业的地方。

当古人的青春遇到洛阳，又会碰撞出怎样非凡的历史火花？

少年成名

在心理学上，有句话是这样说的：幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。

对诗圣杜甫来说，这句话同样适用。

今天，人们想到杜甫，脑海中总会浮现出一个忧国忧民的诗人形象。他脸上的悲苦之色，似乎从来就没有消退过。

事实上，杜甫虽经历了大唐由盛至衰的转折，其前半生却与“悲苦”二字无关。他在洛阳度过了快乐的童年时光，青年时期也是意气风发。即使后半生颠沛流离，梦萦魂牵的仍是洛阳：这里是河洛地区的中心，为他提供了无尽的文化养分；在洛阳城东的首阳山下，还有他一生眷恋的故园——土娄旧庄。

土娄旧庄是杜氏家族为守墓祭扫而置的产业，位于杜氏祖茔附近。这里埋葬着杜甫引以为傲的两位先祖——西晋名将杜预、盛唐诗人杜审言。

杜预是杜甫的十三世祖，博学多才，也是杜甫的人生偶像。杜审言是杜甫的祖父，唐高宗年间进士，曾任洛阳丞，后官至修文馆直学士。他去世后，长子杜闲在土娄旧庄守制三年，后娶妻清河崔氏，于先天元年(公元712年)生下杜甫。

因崔氏早逝，杜甫曾被寄养在洛阳建春门内仁风里的二姑母家，并受到了良好的教育。在《壮游》一诗中，他称自己“七龄思即壮，开口咏凤凰。九龄书大字，有作成一囊”。十四五岁时，他已享誉洛阳文坛，连大名士李邕和王翰都慕名而来与他结交。

杜甫在洛阳浓厚的文化氛围里沉醉了。不过，此时的他只是一个少年，还带着孩子气的一面。在《百忧集行》一诗中追忆往事时，他就说：“忆年十五心尚孩，健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟，一日上树能千回。”

杜甫少年成名，虽自视甚高，但仕途走得很不顺。24岁那年，他从吴越游历归来，第一次参加贡举考试，就因有考生顶撞考官，他受牵连而落了第。为了散心，他到山东探望任兖(yǎn)州司马的父亲杜闲，过了几年“放荡齐赵间，裘马颇清狂”的潇洒日子。

求官生涯

唐玄宗开元二十九年(公元741年)，杜闲去世了。

30岁的杜甫将父亲安葬在杜氏祖茔，刻石立碑，同年还在寒食节祭拜远祖杜预，并留下了著名的《祭远祖当阳君文》，称：“小子筑室，首阳之下。不敢忘本，不敢违仁。”

在土娄旧庄，杜甫度过了一段平静时光。天宝三年(公元744年)，44岁的李白被唐玄宗“赐金还山”，来到洛阳。他和33岁的杜甫结伴同游，两人相处了一段时间，并结下了深厚的友谊。

这时候的杜甫，还没有感受到命运的残酷。天宝六年(公元747年)，唐玄宗欲广揽贤才，命天下“通一艺者”皆到长安应试。杜氏世代“奉儒守官”，杜甫也希望借机走上仕途，可是，宰相李林甫以“野无遗贤”为由，一个人才也没有举荐，杜甫就这样再次落第。

回到洛阳后，杜甫仍不甘心。他想有一个施展抱负的机会，因此再次前往长安求仕。可是，不管他再怎么努力，仍未能得到一官半职。直到天宝末，关中大饥，他才被授了一个小官，负责看守兵器、管理门禁等。

紧接着，安史之乱爆发了，先是洛阳城陷，随后潼关失守。天宝十五年(公元756年)六月，叛军进逼长安，72岁的唐玄宗仓皇离京，避乱入蜀，杜甫也带着家人加入了逃难的行列。

对杜甫来说，安史之乱是他人生中绕不过去的一道坎儿。

得知唐肃宗在灵武(在今银川)登基的消息后，他报国心切，从避难的地方只身北上，要去为朝廷效命。可是，经过长安时，他被叛军俘获，在城中一困就是大半年，其间还写下了《春望》一诗：“国破山河在，城春草木深……白头掻更短，浑欲不胜簪。”

后来，他趁朝廷发兵平叛之机，冒死逃离长安，“麻鞋见天子，衣袖露两肘”。唐肃宗十分感动，授杜甫为左(一作右)拾遗。

左拾遗官阶不高，为从八品上，但对杜甫来说，这已是他仕途的巅峰。身为谏官，他想实现“致君尧舜上，再使风俗淳”的人生理想，然而因为替宰相房琯辩护，他不久就被逐出朝廷，贬为华州司功参军。

乾元元年(公元758年)冬，得知唐军已收复洛阳，杜甫便急切地踏上了归乡之路。他在土娄旧庄一住数月，直到次年暮春才动身返回华州。沿途目睹战争给百姓带来的灾难，他写下了组诗“三吏”“三别”，即《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》和《新婚别》《无家别》《垂老别》。

归葬洛阳

回到华州后，杜甫辞了官。他想回洛阳，可这里已被叛军再度占领，且到处闹饥荒，他只好携家眷前往秦州(今甘肃天水)，十月又流落同谷(今甘肃成县)，在那里住了一个多月。

这是杜甫一生中最为艰难的时期，饥荒和战乱已把他逼到绝境。为了生计，他决定到蜀地投靠故友。

乾元二年(公元759年)冬，经过一个月的艰难跋涉，杜甫一家终于抵达成都，暂住在城西浣花溪畔的僧舍里。次年春天，在故人的帮助下，杜甫在浣花溪畔建起草堂，在成都西郊安了家。后来，洛阳故交严武镇蜀，曾向朝廷奏请他为检校工部员外郎。因此，杜甫也被称为杜工部。

不过，在蜀地数年后，杜甫已衰老多病，只想早日回到洛阳。得知官军已平定安史之乱，他更是恨不得马上动身，“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”。

唐代宗永泰元年(公元765年)五月，杜甫携家人离开成都，乘舟东下。然而，这一路走走停停，历尽艰辛，直到生命尽头，他也没能抵达终点。

大历二年(公元767年)，56岁的杜甫寄居夔州。重阳节时，他登上白帝城的高台，留下了《登高》这首千古绝唱：“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。”

正当杜甫心情低落时，友人孟仓曹告诉他，自己因公事要去洛阳一趟。杜甫忙写了一封书信交给孟仓曹，请他无论如何要到土娄旧庄看一看。在《凭孟仓曹将书觅土娄旧庄》一诗的最后，杜甫写道：“十载江湖客，茫茫迟暮心。”确实，故园一别近十年，他也真的老了。

大历三年(公元768年)，杜甫抱病离开夔州，到了江陵，后又辗转南下，流落湖南。大历五年(公元770年)初冬，预感到时日无多，杜甫艰难地题下绝命诗《风疾舟中伏枕书怀三十六韵奉呈湖南亲友》，不久辞世，时年59岁。

临终，杜甫叮嘱次子杜宗武，要把自己葬回杜氏祖茔。可是，直到唐宪宗元和八年(公元813年)，杜甫的孙子杜嗣业才“焦劳昼夜”，将他的遗骨迁回洛阳。去世43年后，杜甫终于魂归故乡。

今天，杜甫是世界文化名人，人们对他的诗评价很高，而他诗中的故园和精神家园，就是洛阳。 (本系列完)（洛报融媒·洛阳网记者 张广英 实习生 安宁）