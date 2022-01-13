21日下午，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十四次专题会议后，市委召开疫情防控工作专题会议，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局常委会会议研究疫情防控工作时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，对扎实做好疫情防控工作、统筹疫情防控和经济社会发展提出要求。市委书记江凌主持会议。

市委召开疫情防控工作专题会议

采取更加精准更加果断的防控措施

以更有效的防控赢得全局工作的主动

江凌主持 徐衣显参加

21日下午，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十四次专题会议后，市委召开疫情防控工作专题会议，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局常委会会议研究疫情防控工作时的重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，对扎实做好疫情防控工作、统筹疫情防控和经济社会发展提出要求。市委书记江凌主持会议。

会议指出，抓好当前疫情防控工作，既极具挑战，又至关重要。习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上对抓好疫情防控工作作出了重要指示，省委多次召开疫情防控专题会议进行部署，对严防疫情输入、减少疫情对经济社会发展影响等提出了一系列明确要求。各级各有关部门要提升政治站位，把疫情防控作为当前的首要工作，坚持不懈抓好疫情防控各项工作。各级党政主要领导要亲自抓、具体抓，拿出更多时间和精力深入研究工作、抓好指导督查，推动中央、省、市部署要求抓在细处、落到实处，坚决守住不发生规模性疫情底线。

会议强调，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，局部已暴发规模性疫情，防控形势十分严峻复杂，疫情防控工作已由常态化防控转向应急化防控。要按照应急化防控的状态和要求，采取更加精准更加果断的防控措施，以更有效的防控赢得全局工作的主动。

要前移防控关口。在持续做好车站、机场等场站管理的基础上，建立健全卡口防线自动触发转换机制。22日起，在全市所有对外的高速出入口、国省道站点设立卡口，推动所有来(返)洛人员提前申报，并按照“落地即管”要求，从严做好登记管理、赋码管理、健康管理，未携带核酸检测证明的要现场进行采样，守牢外防输入的严密防线。

要做实基层防线。压实市民群众个人责任，利用大数据技术向所有来(返)洛人员精准推送疫情防控报备提醒信息，所有来(返)洛人员要严格执行提前报备、落地第一时间报告制度，由于未报备等个人原因造成疫情扩散的要公开曝光、依法追究法律责任。压实村(社区)干部工作责任，强化网格化管理，网格分包负责同志要经常深入群众宣传疫情防控政策要求、提醒外出返回人员及时报备，常态化掌握网格内群众有关情况，确保一旦有来(返)洛人员能第一时间掌握、第一时间上报。压实乡镇(街道)干部领导责任，结合大数据推送情况，第一时间联系分包的村(社区)，对来(返)洛人员做好跟踪核查，确保及时跟进、不漏一人，为后续精准、快速指挥调度提供保证。要优化提升来(返)洛人员核酸检测和后续管理方案设计，方便来(返)洛人员抵洛后及时、就近完成核酸检测，并严格按照防控要求，相应采取集中隔离、居家健康监测等防控措施，确保各项疫情防控要求落到实处。

要守牢数字防线。尽快上线来(返)洛人员预申报平台，确保向来(返)洛人员推送疫情防控报备提醒信息全覆盖，对所有外省来洛人员实施赋码管理，建立健全便捷安全的“解码”流程，扩大场所码在住宅小区、餐饮店、宾馆酒店等地的推广应用范围，提高电信运营商对来(返)洛人员信息的推送效率，为指挥调度、数据转换、后续跟踪等工作提供高效科学的服务保障。

会议指出，一季度经济运行情况反映发展趋势、影响市场预期，对实现“开门红”、提振发展信心、完成既定目标具有重要意义。要保持战略定力，统筹好疫情防控和经济社会发展，高度重视一季度经济运行情况，紧盯重要经济指标，加强精准研判调度，采取更加有效措施，最大限度减少疫情对经济发展的影响，切实保持经济平稳健康运行，奋力实现“开门红”。

会议还就做好大范围核酸检测预案、中高风险地区人员来(返)洛管理、清明节前后疫情防控等重点工作提出要求。

会议以视频的形式召开。徐衣显、王军、贺敏、张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)