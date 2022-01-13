IPO过会，洛阳企业有望“首登”北交所

记者从市金融工作局获悉，日前，北京证券交易所(简称北交所)上市委员会2022年第8次审议会议结果公告，洛阳科创新材料股份有限公司(简称科创新材)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。科创新材有望成为洛阳首家北交所上市公司。

记者从市金融工作局获悉，日前，北京证券交易所(简称北交所)上市委员会2022年第8次审议会议结果公告，洛阳科创新材料股份有限公司(简称科创新材)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。科创新材有望成为洛阳首家北交所上市公司。 记者从市金融工作局获悉，日前，北京证券交易所(简称北交所)上市委员会2022年第8次审议会议结果公告，洛阳科创新材料股份有限公司(简称科创新材)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。科创新材有望成为洛阳首家北交所上市公司。 据招股说明书，科创新材位于新安县，主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。自2002年9月成立以来，科创新材深耕功能耐火材料新技术及新产品的开发、应用及推广，已成为国内重要的功能耐火材料供应商，与河南科技大学、西安建筑科技大学和洛阳利尔耐火材料有限公司等院校、企业保持长期合作，并于2020年被认定为专精特新“小巨人”企业。 科创新材成为继中钢洛耐今年1月在科创板IPO过会后，洛阳今年过会的第二家公司。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王偲）