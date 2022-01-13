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陕西这家企业A股上市，背后有洛阳科创基金助力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.20 16:43

　　近日，陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材)在上海证券交易所科创板上市。这家位于陕西省的科创企业，背后却有着洛阳科创基金的资本助力，是洛阳科创引导资金投资上市的第一家企业。

　　据悉，斯瑞新材以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向全球客户提供高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商。2020年，由洛阳市科技局联合涧西区政府设立的洛阳浩正科技创新投资基金，向斯瑞新材投资900万元，目前已增值至4338万元，增幅482%。

　　“我们正是看中了斯瑞新材不断创新的技术研发能力和卓越团队管理能力，以及企业在中高压电接触材料细分领域占有国内市场60%的优势。”作为洛阳浩正基金的管理方，浩正嵩岳基金总裁胡斌介绍，通过发挥基金“四两拨千斤”的作用，引导更多资本和合作伙伴加入，推动了斯瑞新材的快速发展。另一方面，结合洛阳产业优势，瞄准“风口”产业发展方向，基金还将发挥桥梁作用，促进斯瑞新材与洛阳产业实现合作对接，助推洛阳新材料产业发展壮大。

　　科技创新和成果产业化的种子期、初创期，最需要资本的呵护。而科创引导资金就是发挥财政资金的杠杆效应和引导作用，鼓励引导县区政府、孵化载体、新型研发机构等参股设立科技创投基金，助推科技型中小企业快速成长。

　　洛阳市科技局相关负责人介绍，目前，洛阳科创引导资金池总额为5400万元，已先后参股设立了三支科创基金，科创基金总规模达到2.5亿元。基金已累计向18家科技型企业投资8095万元，其中，投资的中钛新材料公司已启动上市，投资的顶扬光电公司已进入B轮融资。

　　下一步，洛阳市将进一步加大科技金融支持力度，更加突出资本赋能，对科技型企业提供全生命周期金融资本服务，持续推动各项科技惠企政策落实，加强对科技型企业的精准支持，加快推动科技成果转化，通过实实在在的举措，推动企业创新发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王亚丽）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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