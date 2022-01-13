19日，市委召开专题会议，研究选派干部到经济发达地区跟班学习工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究选派干部到经济发达地区跟班学习工作

江凌主持

19日，市委召开专题会议，研究选派干部到经济发达地区跟班学习工作。市委书记江凌主持会议。

按照市委整体工作部署，我市将聚焦以创新引领发展，结合产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，从今年开始有计划地分期、分类选派一批优秀年轻的处级、科级干部到上海、广东、浙江等经济发达地区跟班学习，重点学习借鉴发达地区改革创新、开拓奋进的勇气精神，干在实处、走在前列的优良作风，科学决策、注重实效的先进思路，着力以思想破冰引领改革创新，不断提升能力、锤炼作风，有力推进全市经济社会发展各项工作提质增效。

会议强调，培养造就一批观念新、能力强、敢担当的优秀年轻干部是一项长期战略任务，是推进洛阳各项事业高质量发展的重要保证。选派优秀年轻干部到经济发达地区跟班学习，是市委立足发展所需、加强和改进干部培养选拔工作的一项重要举措。要抓好组织推荐和人员选拔，把选派干部外出学习与培养锻炼干部有机结合起来，与强化交流、发展经济、招商引资结合起来，有针对性地选派一批政治可靠、综合素质高、有培养潜力的优秀年轻干部外出学习锻炼，进一步增强实践经验，转变思维观念、补齐能力短板。要搞好集中培训，在确定人选后，集中开展动员培训，推动相关人员进一步深入领会和把握市委市政府重大决策部署，学习了解定点跟班城市的有关情况，对跟班学习工作提出要求，确保掌握全面情况、迅速进入状态，提高跟班学习质量效果。要加强组织领导，搞好跟班学习中期交流活动，推动大家分享收获、相互启发、共同提高；跟班学习结束后要进行全面总结，放大学习效应、更好推动工作。要抓好科学评估，对跟班学习工作中表现突出的干部要优先提拔重用，真正把学到的先进理念、前沿知识和实践经验运用到实际工作中，更好推动洛阳坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极。

何伟、王军、孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)