洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委召开专题会议 研究选派干部到经济发达地区跟班学习工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 14:00

市委召开专题会议
研究选派干部到经济发达地区跟班学习工作
江凌主持　　

　　19日，市委召开专题会议，研究选派干部到经济发达地区跟班学习工作。市委书记江凌主持会议。

　　按照市委整体工作部署，我市将聚焦以创新引领发展，结合产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，从今年开始有计划地分期、分类选派一批优秀年轻的处级、科级干部到上海、广东、浙江等经济发达地区跟班学习，重点学习借鉴发达地区改革创新、开拓奋进的勇气精神，干在实处、走在前列的优良作风，科学决策、注重实效的先进思路，着力以思想破冰引领改革创新，不断提升能力、锤炼作风，有力推进全市经济社会发展各项工作提质增效。

　　会议强调，培养造就一批观念新、能力强、敢担当的优秀年轻干部是一项长期战略任务，是推进洛阳各项事业高质量发展的重要保证。选派优秀年轻干部到经济发达地区跟班学习，是市委立足发展所需、加强和改进干部培养选拔工作的一项重要举措。要抓好组织推荐和人员选拔，把选派干部外出学习与培养锻炼干部有机结合起来，与强化交流、发展经济、招商引资结合起来，有针对性地选派一批政治可靠、综合素质高、有培养潜力的优秀年轻干部外出学习锻炼，进一步增强实践经验，转变思维观念、补齐能力短板。要搞好集中培训，在确定人选后，集中开展动员培训，推动相关人员进一步深入领会和把握市委市政府重大决策部署，学习了解定点跟班城市的有关情况，对跟班学习工作提出要求，确保掌握全面情况、迅速进入状态，提高跟班学习质量效果。要加强组织领导，搞好跟班学习中期交流活动，推动大家分享收获、相互启发、共同提高；跟班学习结束后要进行全面总结，放大学习效应、更好推动工作。要抓好科学评估，对跟班学习工作中表现突出的干部要优先提拔重用，真正把学到的先进理念、前沿知识和实践经验运用到实际工作中，更好推动洛阳坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极。

　　何伟、王军、孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 孟津区通报重点区域人员第二轮核酸检...
  • 洛阳部分公路客运班线暂停运营
  • 市委召开经济运行周调度会
  • 新方案印发！洛阳将分三阶段全面建成...
  • 洛阳各校教职员工本周起每周进行两次...
  • 洛阳风口产业再迎头部企业落户
  • 洛阳“大白”辛苦了！你们的背影让人...
  • 洛阳中心城区两条公交线路调整
  • 洛阳26所中小学校被授予全国围棋特色学校
  • 洛阳前2个月进口同比增长190.7% 增速...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    艳丽多姿的美人梅

    比翼双飞

    玉兰花开

    常见的棕头鸦雀
    /春天的风情
    /春天·组诗
    /乐于助人的39路公交女司机
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605