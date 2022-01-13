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5G、特高压、充电桩、人工智能……洛阳青年干部云端话“风口”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 13:08

　　18日，“洛城读书会 云上话风口”洛阳市选调生读书会活动在线上举行。

　　活动中，20余名选调生围绕《新基建：中国经济新引擎》一书，就书中的5G、特高压、充电桩、人工智能等新基建主题，结合自身学习成果进行交流分享。活动还邀请到清洛基地执行主任马明星。

　　“5G是筑牢万物互联的基石。”来自洛阳市委宣传部的刘耀首先对5G进行了介绍，洛阳市正在大力发展5G，将其应用到城市发展的方方面面，助力城市建设提质增效。

　　“特高压电力输送是解决新能源电能消纳问题的办法之一。”洛阳市自然资源和规划局二级主任科员王超军对特高压与能源创新的关系发表了看法，他认为服务保障特高压建设对洛阳发展具有重要启示。

　　“书中提到，充电桩让新能源汽车跑得更欢快。”洛阳市工信局的夏进认为未来的充电桩将不只是充电。政府可以通过充电桩的公共属性，探索以充电桩为节点的城建规划。

　　企业可以利用充电桩运行过程中的数据来合理地调配电力，通过大数据技术不断完善充电设施。

　　洛阳市委组织部的冯树耀就书中“人工智能，新时代的新引擎”一章作了分享，“智慧医疗可以利用患者的临床表现、治疗过程等数据对智慧医疗系统进行训练，使其具备相应的病情诊断能力，从而为医护人员提供便捷、可靠的治疗参考方案。”此外，他还从智慧金融、智慧政务等方面介绍了人工智能与人类生活的紧密关系。

　　在讨论结束后，马明星分享了创办清洛基地的经历，指出洛阳正坚持以创新引领发展，大力发展风口产业，广大青年要坚持学习，未来将大有可为。

　　两个小时的读书分享活动节奏紧凑，与会人员都积极参与讨论。大家纷纷表示，作为青年选调生，要立足自身岗位，不断提升理论修养，更好服务洛阳风口产业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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