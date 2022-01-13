“青”力而为！共青团洛阳市委向全市团员青年发出倡议

近期，国内多个省市相继发生聚集性疫情并向其他省市外溢。日前，洛阳市孟津区发现一例新冠肺炎确诊病例,疫情防控形势更加复杂严峻。为全力配合疫情防控工作，控制和降低疫情传播风险，17日，共青团洛阳市委向全市广大团员青年、青年志愿者发出倡议，号召大家积极配合市委市政府相关工作安排，踊跃参与疫情防控志愿服务。

近期，国内多个省市相继发生聚集性疫情并向其他省市外溢。日前，洛阳市孟津区发现一例新冠肺炎确诊病例，疫情防控形势更加复杂严峻。为全力配合疫情防控工作，控制和降低疫情传播风险，17日，共青团洛阳市委向全市广大团员青年、青年志愿者发出倡议，号召大家积极配合市委市政府相关工作安排，踊跃参与疫情防控志愿服务。

倡议书指出，全市广大团员青年要强化责任意识，充分发挥生力军和突击队作用，把团旗、青年突击队队旗插在基层防控的第一线；切实发挥好主力军作用和主人翁精神，积极向老人、孩子等防控意识较弱的群体宣传普及疫情防护常识，做好释疑解惑工作；主动向身边家人、亲友宣传普及疫情防控权威信息和知识，从戴口罩、少聚集、自觉配合使用场所码、主动接受疫苗接种等方面引导周边群众做好个人防护。

倡议书指出，全市广大团员青年要及时通过官方渠道和权威媒体了解疫情动态、防控措施和科普知识，坚持从我做起，以身示范，发挥表率作用；始终把生命健康放在首位，自觉遵守疫情防控的规定，增强自我防护意识，落实戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、接种疫苗等常态化防控措施；正确认识和对待疫情，文明上网、理性发声，不信谣、不传谣，及时制止在任何媒介上发布不实信息的行为，共同维护社会公共秩序。

倡议书还号召全市广大青年志愿者和青年社会组织积极主动到社区报道，踊跃加入社区青年志愿服务队伍，参与信息收集、核酸检测、疫苗接种、人员排查及公共卫生措施的实施等志愿服务活动，在志愿服务岗位上展现青年的作为与担当，为打赢这场疫情防控阻击战贡献青春力量!（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂）