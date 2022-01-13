洛阳风口产业再迎头部企业落户

18日，洛阳市老城区与深兰科技(上海)有限公司举行线上签约仪式。深兰科技将在老城区投资建设工业智能化项目，为洛阳风口产业发展注入新动力。

18日，洛阳市老城区与深兰科技(上海)有限公司举行线上签约仪式。深兰科技将在老城区投资建设工业智能化项目，为洛阳风口产业发展注入新动力。

此次签约项目总投资7亿元，深兰科技将把工业智能化总部、人工智能孵化基地及教育培训中心落户位于老城区的洛阳市青年创业大厦；拟在老城区古都科技智慧岛创新社区，发挥深兰科技在人工智能领域多个链主地位的优势，建设金属杆件智能检测仪、计算机视觉外包装检测仪等人工智能设备生产线，从事视觉检测、高精度分析、设备数据感知控制等人工智能前沿技术设备的研发及生产。同时，深兰科技旗下的星空资本也将入驻老城区，支持智能产业园的建设与发展。

深兰科技是全球领先、以人工智能为主营业务的头部企业，拥有一流的科技研发和管理运营团队，在人工智能项目建设运营上，具有丰富的经验。该集团在“2020年中国人工智能独角兽排名”中，以市值200亿元位居第三位，并连续三年入选“中国人工智能领航企业50强”。

“洛阳是制造业重镇，也是科技之城，无疑也是适合人工智能发芽成长的沃土，更是高科技施展才能的宝地。”深兰科技集团创始人、董事长陈海波表示，从2月21日洛阳党政考察团到上海对接，到线上签约仅仅用了20多天，洛阳优良的营商环境、老城的工作效率与合作热情令人钦佩，值得深兰扎根、深耕和发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 石智卫）